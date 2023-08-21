عاجل وزير التربية يكلف نواف العجارمة بالامانة الثانية

وطنا اليوم:قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تكليف الدكتور نواف منصور العجارمة تكليفه بمهام الامين العام للشؤون الإدارية والمالية بالاضافة إلى وظيفته امينا عاما للشؤون التعليمية.

ويأتي التكيف بعد قرار مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات إلى التقاعد