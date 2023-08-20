مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية جراء انقطاع المياه عن منازلهم في وادي موسى

وطنا اليوم:نفذ عدد من المواطنين في وادي موسى، الأحد، وقفة أمام مديرية مياه لواء البترا، وذلك احتجاجا على الانقطاع المستمر لمياه الشرب عن منازلهم

وأفاد مواطنون، بأن أحياء عدة في وادي موسى لم تصلها المياه منذ بداية الصيف خاصة الاحياء المرتفعة.

وأضافوا ، أنهم راجعوا مديرية المياه عدة مرات، والتي بدورها تعدهم بحل المشكلة منذ بداية الصيف دون جدوى بحسب وصفهم.

وأشاروا إلى أن مشكلة انقطاع المياه أجبرتهم على شراء المياه من الصهاريج الخاصة ذات الأسعار المرتفعة، والتي تثقل كاهلهم ماديا.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم وإيصال المياه لمنازلهم