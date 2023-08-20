بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية جراء انقطاع المياه عن منازلهم في وادي موسى

منذ 5 ثواني
مواطنون ينفذون وقفة احتجاجية جراء انقطاع المياه عن منازلهم في وادي موسى

وطنا اليوم:نفذ عدد من المواطنين في وادي موسى، الأحد، وقفة أمام مديرية مياه لواء البترا، وذلك احتجاجا على الانقطاع المستمر لمياه الشرب عن منازلهم
وأفاد مواطنون، بأن أحياء عدة في وادي موسى لم تصلها المياه منذ بداية الصيف خاصة الاحياء المرتفعة.
وأضافوا ، أنهم راجعوا مديرية المياه عدة مرات، والتي بدورها تعدهم بحل المشكلة منذ بداية الصيف دون جدوى بحسب وصفهم.
وأشاروا إلى أن مشكلة انقطاع المياه أجبرتهم على شراء المياه من الصهاريج الخاصة ذات الأسعار المرتفعة، والتي تثقل كاهلهم ماديا.
وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بضرورة إيجاد حل لمشكلتهم وإيصال المياه لمنازلهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:21

الساكت : نفتقد للفكر السياسي و رمضان يرد على سؤال من يتحكم في الريموت في البلاد

19:16

العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

19:11

الأعيان يعقد جلسته الأخيرة من الدورة الاستثنائية الحالية الثلاثاء

18:57

الأمن العام: تنفيذ نشاطات توعوية بالتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم

18:10

شركة حديد تنهي خدمات نصف العاملين بسبب أزمة مالية بها في الموقر

18:06

نقابة الأطباء VS إتحاد شركات التأمين.. صراع مستمر

18:00

موسى الصبيحي يكتب: هل الملوخية أهم من حياة الإنسان؟!

17:56

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة: شركات التأمين رفعت أسعارها على المؤَمنين صحيًا بنسبة 300% خلال الـ 15 سنة الماضية

17:51

تراجع ملحوظ في أداء بورصة عمان في النصف الأول من العام الحالي

17:45

حزب إرادة يوجه الشكر للدكتورة نجوى قبيلات بعد إحالتها للتقاعد

17:37

وزير الأشغال يؤكد أهمية تشخيص مشاكل وتحديات قطاع الإنشاءات

17:35

نادي سحاب توافق على استقالة المدير الفني أمجد أبو طعيمة

وفيات
وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله