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الأمن العام: تنفيذ نشاطات توعوية بالتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم

منذ 31 ثانية
الأمن العام: تنفيذ نشاطات توعوية بالتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم

وطنا اليوم:نفذت مديرية الأمن العام، الأحد، بالتزامن مع بدء دوام طلبة المدارس، جملة من النشاطات التوعوية الهادفة لرفع مستوى الوعي والثقافة الوقائية لدى الطلبة.
من جهتها عززت الإدارات المرورية في مديرية الأمن العام، الرقابة على حافلات نقل الطلبة، بهدف التحقق من جاهزيتها من الناحية الفنية وصلاحيتها للتشغيل لهذه الغاية، وضمان عدم تجاوز حد الحمولة المقررة، وذلك لضمان سلامة الجميع.
وقال مندوبو الإدارات المرورية إنه تم وضع خطة مرورية دقيقة للتعامل مع حركة السير في بداية الأسبوع وعودة طلبة المدارس، وتذليل العقبات المرورية على الفور، بهدف تسهيل وصول الجميع إلى وجهاتهم بيسر وسهولة


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