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تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

منذ ساعة واحدة
تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تعميما إداريا جديدا يقضي بتوقف مطالبة المواطن بأي نسخة معتمدة ومصادق عليها من اي وثيقة رسمية أثناء المراجعات الإدارية بعد الأن.
ويوجه التعميم الصادر عن الخصاونة بأن طلب نسخة مصادق عليها لم يعد مطلوبا وبأن الموظف عليه مقارنة النسخة عبر الروابط الإلكترونية والتأكد من سلامة وصحة الوثائق.
وأمر الخصاونة المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والريادة للتوثق من شبكاتها التي تتيح لها المصادقة إلكترونيا على الوثائق أثناء المراجعات.
ويبدو ان الهدف من الإجراء الجديد التلميح لضرورة إظهار جاهزية أكبر في التعاطي مع الحكومة الإلكترونية


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