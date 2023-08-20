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التربية توافق على رفع رسوم 48 مدرسة خاصة

منذ 4 ثواني
التربية توافق على رفع رسوم 48 مدرسة خاصة

وطنا اليوم:قالت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات، إن الوزارة وافقت على رفع رسوم (48) مدرسة خاصة، قبيل العام الدراسي الجديد 2023.
وأضافت زريقات اليوم الأحد، أن رفع نسبة الرسوم يكون مرتبطا بنسبة التضخم في المملكة، ووفق شروط معينة تفرضها الوزارة على أي مدرسة تريد رفع الرسوم.
وبحسب الإحصاءات العامة؛ فقد وصل معدل التضخم في الأردن إلى 2.68% خلال أول 7 شهور من العام الجاري 2023.
وأشارت، إلى أن نسبة المدارس الخاصة التي تمت الموافقة على رفع رسومها، تقارب الـ 7.2%، حيث رفُعت رسوم 48 مدرسة، من أصل بـ 3460 مدرسة خاصة مرخصة في الأردن.
زريقات، أكدت أن الوزارة لن تتهاون أو تتساهل عن أي مدرسة أو روضة خاصة رفعت رسومها لتحقيق الربح المادي، دون تحقيقها الشروط المطلوبة وأخذها الموافقة الرسمية من لجنة رفع الرسوم التابعة للوزارة.
وبينت أن موافقة الوزارة على رفع الرسوم تأتي بموجب نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، الذي تضمن تعليمات دفع الرسوم المدرسية، وفق اشتراطات محددة.
وأشارت إلى إن الوزارة تستند إلى عدة مبررات في حال موافقتها على رفع رسوم أي مدرسة أو روضة خاصة، منها؛ خلو سجلها من أي عقوبة أو شكوى أو إساءة، وعدد الإعفاءات والمنح والخصومات التي قدمتها للطلبة، وعدد المقبولين من ذوي الإعاقات وتحقيق الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية للطلبة جميعهم، ومعايير الجودة.
وفي السياق، بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على قبول للانتقال إلى المدارس الحكومية من القطاع الخاص حتى أمس السبت، حوالي 15792 طالبا وطالبة.
ووفق بيانات وزارة التربية فقد بلغ عدد الطلبة الذي حصلوا على قبول للانتقال من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة حوالي 6578 طالبا وطالبة، وستكون الأعداد بشكلها النهائي مع نهاية الأسبوع الثاني من الدوام بعدها سيتوقف عمل انتقال الطلبة في ضوء أسس قبول وانتقال الطلبة للعام الدراسي 2023/2024


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