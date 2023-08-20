بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

خطأ مطبعي يؤجل تسليم كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر

منذ ساعة واحدة
خطأ مطبعي يؤجل تسليم كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، إن الوزارة وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد سارعت إلى استلام 21 مدرسة جرى تأثيثها وتجهيزها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 2023-2024، مشيرا الى أنه تم تسليم جميع الكتب باستثناء كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر، وذلك بسبب خطأ فني من المطبعة.
وأضاف العجارمة الأحد، أن الوازرة وزعت 6 آلاف حاسوب على مدارسَ مختلفة في المملكة ضمن التجهيزات الفنية للمختبرات، إضافة إلى خطة وضعتها الوزارة لاستكمال تصنيع 20 ألف مقعد خلال الفصل الدراسي الأول.
وفيما يخص بَدء الدوام وسط أجواء حارة، قال العجارمة إن الدوام مستمرٌ، ودرجات الحرارة مقبولة، لافتاً إلى تزويد المدارس بالمراوح لا سيما في الأغوار الجنوبية والعقبة.
وتابع أن الوزارة عملت على تزويد 1200 مروحة إضافية في المدارس وقدمت تجهيزات كافية، قبل بدء العام الدراسي الجديد وقبل البدء بامتحانات الثانوية العامة.
وأضاف العجارمة أنه من المهم اتباع إرشادات تتعلق بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة، والتقليل من مدة حصص الرياضة الخارجية والإكثار من شرب المياه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لمركز جمعية الشابات المسلمات للتربية الخاصة

10:41

أطعمة فاسدة تتسبب بتسمم 4 أشخاص بمعان

10:33

الوطني للتعبئة والتغليف يوقع مذكرة تفاهم مع التعاونية الأردنية

10:31

صندوق استثمار أموال الضمان يطلع على خطط شركة الفوسفات التوسعية في قطاع التعدين

10:24

وفاة مواطن مغربي في تركيا بعد اعتداء سائق سيارة أجرة

10:12

وفيات الأحد 20-8-2023

10:10

التربية توافق على رفع رسوم 48 مدرسة خاصة

10:04

مشعل يكشف عن تفاصيل مُخطط إسرائيلي خطير يستهدف الاردن

09:57

فيلادلفيا تهنئ الطلبة الناجحين بالثانوية العامة‎

09:52

استمرارية الاعتماد الخاص ورفع الطاقة الاستيعابية لتخصصات كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا ‎

09:40

وفاة ستيني وطفل في حادثين منفصلين بالكرك والزرقاء

09:32

القوات المسلحة: بدء فتح باب التجنيد لحملة التوجيهي

وفيات
وفيات الأحد 20-8-2023وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة الله