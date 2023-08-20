خطأ مطبعي يؤجل تسليم كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر

وطنا اليوم:قال الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، إن الوزارة وفي إطار التحضيرات للعام الدراسي الجديد سارعت إلى استلام 21 مدرسة جرى تأثيثها وتجهيزها لاستقبال الطلبة للعام الدراسي 2023-2024، مشيرا الى أنه تم تسليم جميع الكتب باستثناء كتابي التاريخ والجغرافيا للصف العاشر، وذلك بسبب خطأ فني من المطبعة.

وأضاف العجارمة الأحد، أن الوازرة وزعت 6 آلاف حاسوب على مدارسَ مختلفة في المملكة ضمن التجهيزات الفنية للمختبرات، إضافة إلى خطة وضعتها الوزارة لاستكمال تصنيع 20 ألف مقعد خلال الفصل الدراسي الأول.

وفيما يخص بَدء الدوام وسط أجواء حارة، قال العجارمة إن الدوام مستمرٌ، ودرجات الحرارة مقبولة، لافتاً إلى تزويد المدارس بالمراوح لا سيما في الأغوار الجنوبية والعقبة.

وتابع أن الوزارة عملت على تزويد 1200 مروحة إضافية في المدارس وقدمت تجهيزات كافية، قبل بدء العام الدراسي الجديد وقبل البدء بامتحانات الثانوية العامة.

وأضاف العجارمة أنه من المهم اتباع إرشادات تتعلق بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة، والتقليل من مدة حصص الرياضة الخارجية والإكثار من شرب المياه