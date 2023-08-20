القوات المسلحة: بدء فتح باب التجنيد لحملة التوجيهي

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة ( ناجح ) وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2023/2024.

وأوضحت القيادة العامة، أن تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.

ويمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول للفنيين وحسب التعليمات.

ويتم ابتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي .

وعلى الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (DPATAJNEED.JAF.MIL.JO) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الاحد الموافق 20/08/2023 ولغاية الساعة (1800) يوم الخميس الموافق 31/08/2023 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

6. الشـــــــــروط.

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون من مواليد 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005.

جـ. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية .

د‌. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول .

هـ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وعلى ان لا يقل المعدل عن 50% وحسب التخصصات المبينة في الجدول.

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

حـ. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

ط. أن لا يكون للمتقدمين شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري , كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الأمير حسين الجوية , الكلية العسكرية الملكية , معهد الأجهزة الطبية , كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة, كليات المجتمع العسكرية) .

ي. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.

ك. كل من يقع عليه الاختيار فيما بعد لبرنامج الدبلوم إحضار الكفاله العدلية المطلوبة.

ل. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية.

7. الوثائق المطلوبة.

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي سيتم إرساله برسالة نصية من خلال المركز العسكري للتجنيد للذين يقع عليهم الإختيار.

ب. الهوية الشخصية + صورة مصدقة عنها.

جـ . كشف العلامات الأصلي أو صورة مصدقة عنه.

د. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

هـ. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء.

و. شهادة ولادة أصلية أو صوره مصدقه عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفى مثبت عليها مكان ولادة الأب.

حـ. دفتر خدمة العلم مؤجل تأجيل ساري المفعول.

طـ. إحضار قرار التقاعد أو شهادة خطية تثبت بأن احد الوالدين العسكريين على رأس عمله في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار شهادة خطية تثبت بان احد الوالدين مصاب عسكري أو شهيد.

ي. قيد فردي حديث.

ك. 12 دينار رسوم تقديم الطلب ورسوم الفحص الطبي.

8 الكليات والتخصصات والشروط الخاصة بالكليات

ت الكلية

التخصصات

الشروط الخاصة بالكلية

01 كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساندة

دبلوم تمريض + دبلوم مهن طبية المساندة

الفرع العلمي على أن لا يقل المعدل عن 60% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

02 كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

دبلوم القراءات القرآنية

الفرع العلمي ، الأدبي ، الشرعي على أن لا يقل المعدل عن 55% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

03 كلية الشريف ناصر بن جميل للاتصالات / مديرية سلاح اللاسلكي الملكي

دبلوم هندسة اتصالات

الفرع العلمي أو الصناعي المكتمل أو ( صناعي بدون مادتين الإضافيتين على أن يكونوا من تخصصات الكهرباء والاتصالات لتخصص دبلوم هندسة الاتصالات) على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

دبلوم هندسة اتصالات وشبكات الحاسوب الفرع العلمي أو الصناعي المكتمل على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

فني الكتروني

الفرع العلمي والأدبي والصناعي (مكتمل/غير مكتمل) على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

04 كليه الأمير حسين بن عبد الله الثاني الفنية /قياده سلاح الصيانة الملكي

دبلوم هندسة

الفرع العلمي أو الصناعي المكتمل ناجح فقط

على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

دبلوم إدارة مستودعات

الفرع العلمي أو الأدبي ناجح على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

فني صيانة

الفرع العلمي ، الأدبي ، الصناعي (مكتمل/ صناعي غير مكتمل) على أن لا يقل المعدل عن 50% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى

05 معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية

يتم اختيار أعلى معدل من الفرع العلمي للثانوية العامة ( شهادة أردنية فقط ) لكل محافظة ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد على أن لا يقل المعدل عن 70% ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى ويمنح الخريج رتبة رقيب وبدرجة دبلوم أجهزة طبية علماً بان مدة الدراسة هي ثلاث سنوات.

06 معهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية

الفرع العلمي أو الأدبي على أن لايقل المعدل عن 60% واجتياز الفحص الطبي الخاص بالموسيقيين (سلامة الشفاه والأسنان واليدين والأصابع) ولا تقل علامة أي مبحث عن النهاية الصغرى وان لايقل الطول عن 170 سم.

9 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي WWW.JAF.MIL.JO.

ملاحظه : عدم اصطحاب المرافقين والأجهزة الخلوية إلى مكان المقابلة