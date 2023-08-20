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الحكومة توضح حول حقوق العمال في المدارس الخاصة

منذ ساعة واحدة
الحكومة توضح حول حقوق العمال في المدارس الخاصة

وطنا اليوم:توجهت وزارة العمل لإطلاق حملة توعوية تستهدف العاملين في المدارس الخاصة لتعزيز معرفتهم بحقوقهم العمالية المنصوص عليها في عقد العمل الموحد.
وأكد الناطق باسم وزارة العمل أن الأجر الذي يستحقه العامل لا يجب أن تقل عن الحد الأدنى للأجور بغض النظر عن وظيفته، مضيفا أن العامل له الحق في الحصول على 3 دنانير لكل سنة من الخبرة، وعلاوة تبلغ 10 دنانير للمعلمين والمعلمات، تضاف إلى أجورهم.
وأشار زيود إلى أن للمعلمين في القطاع الخاص حق في زيادة سنوية تصل إلى 5٪ من الراتب الإجمالي، مع حد أقصى يبلغ 40 دينار.

إجازات بعد الولادة
وأكد أيضًا أن المعلمات الحوامل لديهن حق في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر تتراوح مدتها بين 6 و 10 أسابيع بعد الولادة.
وأضاف زيود أن المعلمين الذكور لديهم حق في إجازة أبوة لمدة 3 أيام.
وقال زيود إن العاملين في القطاع الخاص يحق لهم الحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر مدتها 14 يوما خلال السنة


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