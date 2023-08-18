بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

تكريم فتيات شاركن بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في عجلون

منذ 3 ثواني
تكريم فتيات شاركن بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في عجلون

وطنا اليوم:أقامت مديرية أوقاف عجلون، الجمعة، في مسجد أبو بكر الصديق بعنجرة، حفلا لتخريج الطالبات المشاركات في المركز الصيفي لتعليم القران الكريم .
بدوره قال مدير أوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي، إن المراكز الصيفية جاءت لإشغال أوقات فراغ الطلبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ويحصنهم بالدين الإسلامي وتنشئة الأجيال من الشباب على الأخلاق الحميدة.
وأضاف الصمادي في تصريحات صحفية، أن التدريس بالمراكز الصيفية مجاني ويشرف عليه مدرسون أكفياء في التلاوة والتجويد.
وأشار إلى أن المدرسين يعملون وفقاً لمنهجية وتعليمات وزارة الأوقاف ضمن الرؤى الملكية الهاشمية التي توجه إلى ضرورة التمسك بمبادئ الدين السمح وتعميق الفهم الحقيقي له والبعد عن الأفكار الضلالية المنحرفة واستغلال الأوقات بما هو نافع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:08

السويد تتحرك نحو قانون النظام بعد وقائع حرق المصحف

19:35

اتحاد المزارعين الأردنيين يكشف عن أكثر المحاصيل تضررا بموجة الحر

19:23

وزير الأوقاف: رسالتي لمن لم يحالفه الحظ بالتوجيهي .. الدنيا لم تنتهِ

19:12

تعرَّف على أخطر المخالفات في قانون السير الجديد

19:06

شركة تطلق رحلات فاخرة للقطط

18:00

خبير دستوري يجيب على سؤال …فقيه دستوري يجيب : لماذا رفض الملك التصديق على مشروع قانون اللامركزية عام ٢٠١٥ ومشروع قانون التقاعد المدني عام ٢٠١٤ .. بالمقابل صادق على قانون الجرائم الالكترونية؟

17:48

فلسفة الاخلاق ومسيرتها التاريخية

16:42

الحسنات يستهل بطولة العالم للمصارعة بفوز على بطل أوروبا

16:35

سفارتنا في القاهرة: خدمة جديدة لتسهيل تسليم المعاملات القنصلية

16:15

التربية: الوزارة أعدت خطة وطنية للفاقد التعليمي لـ3 سنوات

15:54

الأمير الحسين والاميرة رجوة يفاجئان عروسين أردنيين

15:43

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير خارجية إيران سبل تطوير العلاقات

وفيات
وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023