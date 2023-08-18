تكريم فتيات شاركن بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في عجلون

وطنا اليوم:أقامت مديرية أوقاف عجلون، الجمعة، في مسجد أبو بكر الصديق بعنجرة، حفلا لتخريج الطالبات المشاركات في المركز الصيفي لتعليم القران الكريم .

بدوره قال مدير أوقاف عجلون الدكتور احمد الصمادي، إن المراكز الصيفية جاءت لإشغال أوقات فراغ الطلبة بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم ويحصنهم بالدين الإسلامي وتنشئة الأجيال من الشباب على الأخلاق الحميدة.

وأضاف الصمادي في تصريحات صحفية، أن التدريس بالمراكز الصيفية مجاني ويشرف عليه مدرسون أكفياء في التلاوة والتجويد.

وأشار إلى أن المدرسين يعملون وفقاً لمنهجية وتعليمات وزارة الأوقاف ضمن الرؤى الملكية الهاشمية التي توجه إلى ضرورة التمسك بمبادئ الدين السمح وتعميق الفهم الحقيقي له والبعد عن الأفكار الضلالية المنحرفة واستغلال الأوقات بما هو نافع