وزير الأوقاف: رسالتي لمن لم يحالفه الحظ بالتوجيهي .. الدنيا لم تنتهِ

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، إن الفرح مشروع في الإسلام بعد الكثير من العبادات، في سياق حديثه عن الاحتفالات بالثانوية العامة “التوجيهي”.

ووجه الخلايلة رسالة لطلبة الثانوية العامة خلال برنامج حديث الجمعة عبر التلفزيون الأردني قال فيها : “نبارك لأبناءنا.. نحن دائما لا نقول هذه نهاية الدنيا.. ربما الفشل هذه المرة سيعلم الكثير ويكون لكل واحد منا حافز لأن يتقدم ويعمل”.

وأضاف، “أوجه رسالتي لمن لم يحالفه الحظ بأن الدنيا لم تنتهِ” مردفا بالقول “هناك فرص قادمة تستطيع خلالها أن تبدع وأن تنجز”.

وأضاف، أن الفرح في كثير من المواطن هو أمر مشروع ومحبب لتظهر نعم الله على الانسان قائلا: “نحن في فصل الصيف نعيش مناسبات منها الثانوية العامة ونحن نبارك للطلبة هذا النجاح”.

ولفت إلى أن الفرح في الإسلام له آداب وضوابط، فلا يكون بإغلاق الطرقات وإطلاق العيارات النارية