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سفارتنا في القاهرة: خدمة جديدة لتسهيل تسليم المعاملات القنصلية

منذ ساعة واحدة
سفارتنا في القاهرة: خدمة جديدة لتسهيل تسليم المعاملات القنصلية

وطنا اليوم:أعلنت السفارة الأردنية في القاهرة عن البدء بتقديم خدمةٍ جديدة من شأنها التسهيل على مراجعيها، من داخل جمهورية مصر العربية، بشأن إنجاز المعاملات القنصلية الخاصة بهم، وبما يوفّر الوقت والجهد على المراجعين.
وفي إطار التطوير المستمر، الذي دأبت عليه السفارة في تعزيز الخدمات القنصلية والارتقاء بمستواها بهدف التسهيل على المواطنين الأردنيين ومراجعيها، دشنت السفارة خدمة استلام وتسليم المعاملات القنصلية من المنزل أو من العنوان الذي يحدده طالب أو طالبة الخدمة من القسم القنصلي.
وذكرت السفارة، في بيان نشرته على حسابها الرسمي، أن المعاملات القنصلية، عبر هذه الخدمة التي توفرها السفارة من خلال شركة مايلرز لخدمات الشحن والتوصيل، سيتم إعادة إيصالها بعد انجازها على أي عنوان داخل جمهورية مصر العربية يخص صاحب المعاملة، وبحيث يتم تسديد الرسوم القنصلية من خلال شركة فوري ودون الحاجة لمراجعة صاحب المعاملة للسفارة.
وخاطبت السفارة، في بيانها، الراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة داخل جمهورية مصر العربية الاتصال على الرقم ‪0233336871‬ حيث سيقوم الموظف المختص بمراجعة الوثائق المطلوبة لكل معاملة وتحديد الموعد والعناوين الخاصة بالاستلام والتسليم.
وجددت السفارة دعوت المراجعين لزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها للاطلاع على المعلومات والنماذج الخاصة بالخدمات القنصلية إضافة الى شروط تقديمها من خلال شركة أرامكس للشحن السريع وشركة مايلرز لخدمات الشحن والتوصيل، على الرابط التالي:
https://mfa.gov.jo/ar/embassy/cairo/readmore/services


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