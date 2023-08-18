التربية: الوزارة أعدت خطة وطنية للفاقد التعليمي لـ3 سنوات

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة إن الوزارة أعدت خطة وطنية لمعالجة الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

وأضاف المساعفة الجمعة أن الخطة ستنفذ على مدار 3 سنوات ، إذ أُعدت أوراق عمل داعمة في مادتي اللغة العربية والرياضيات.

وأردف “لأجل تنفيذ هذه الخطة نحتاج إلى زيادة عدد أيام العام الدراسي حتى لا يتأثر وقت المنهاج المدرسي للصفوف الحالية.

وأوضح المساعفة، أن معلم الرياضيات سيخصص للصفوف من الرابع وحتى التاسع أول عشر دقائق من الحصة لمعالجة الفاقد التعليمي، فيما سيخصص معلم اللغة العربية للصفوف من الرابع وحتى التاسع حصتين دراسيتين من مجموع حصص اللغة العربية الأسبوعي للطالب لمعالجة الفاقد التعليمي.

دوام المدارس

ويتوجه طلبة الأحد إلى المدارس الحكومية في جميع محافظات الأردن إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، استنادًا إلى الخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة.

وقالت الوزارة، إن تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم وأداء امتحانات الإكمال بدأ يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

ويبدأ العام الدراسي الجديد الأحد في 20 أغسطس/ آب الجاري، وينتهي في 26 مايو/ أيار 2024، وفق التقويم المعلن عنه، إذ تصل المدة الكاملة للتعليم المحددة 217 يوماً، بينها 191 يوماً للدراسة الفعلية، تتضمن زيادة أسبوعين في الفصل الأول، ومثلهما في الفصل الثاني