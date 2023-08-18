بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

رسالة مهمة من وزير التربية للناجحين بالتوجيهي

منذ ساعة واحدة
رسالة مهمة من وزير التربية للناجحين بالتوجيهي

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في حديقة التلفزيون الأردني، إنه على الطالب دراسة اختياراته المتاحة في الجامعة.
واكد محافظة اننا بحاجة لتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل، حيث إن هناك اعدادا كبيرة لخريجي الطب في الأردن، ووصلت المملكة في المرحلة الحالية لمرحلة الإشباع في هذا التخصص.
وأضاف وزير التربية والتعليم، انه يجب أن نتخلص من فكرة ان يدرس كل طالب انهى التوجيهي في الجامعة لأنه عالميا نسبة من يتابع الدراسة بعد الثانوية العامة ليس كبيرا ونحن في الأردن يمكن أن نكون من أعلى النسب في العالم بنسبة تصل إلى 80 بالمائة”.
ولفت إلى وجود زيادة في الاقبال على التعليم المهني في الأردن خلال الآونة الأخيرة.
على صعيد آخر، قال محافظة، ان التوجيهي سيختفي بعد سنتين لأن الطالب سيقدم امتحان توجيهي بـ 4 مواد خلال الصف الحادي عشر، وفي الثاني عشر يختار الطالب الامتحان بالمواد حسب رغبته في الدراسة الجامعية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

العثور على جثة ثلاثيني مصاب بعيار ناري في مأدبا

15:01

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

14:53

سامي الداوود يكرم الباشا فخري الداوود وناهد صويص خلال ندوة عن سيرة مدينة وتاريخها في “ليلة فحيصية”

14:50

تهنئة لـ محمد وحسين بمناسبة نجاحهما بالتوجيهي من المخرج عبدالكريم العمري وعائلته

14:22

أيهما أكثر تسامحًا: الحكومة أم الشعب؟ ظواهر أم مظاهر!

14:09

وفيات الجمعة 18-8-2023

14:06

العثور على جثة وافد داخل منزله في سحاب

14:02

بدايات تراجع مستوى التعليم الأردني هل نجدها في سياسات التحول من تعليم النخبة إلى التعليم للجميع؟

14:02

أونروا تُعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

13:55

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.397 مليار دولار حتى نهاية تموز

13:47

حرارة البحر المتوسط تصل إلى مستويات غير مسبوقة

13:38

بدء أعمال مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين بالخارج غدا

وفيات
وفيات الجمعة 18-8-2023شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023