رسالة مهمة من وزير التربية للناجحين بالتوجيهي

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة في حديقة التلفزيون الأردني، إنه على الطالب دراسة اختياراته المتاحة في الجامعة.

واكد محافظة اننا بحاجة لتخصصات تلبي احتياجات سوق العمل، حيث إن هناك اعدادا كبيرة لخريجي الطب في الأردن، ووصلت المملكة في المرحلة الحالية لمرحلة الإشباع في هذا التخصص.

وأضاف وزير التربية والتعليم، انه يجب أن نتخلص من فكرة ان يدرس كل طالب انهى التوجيهي في الجامعة لأنه عالميا نسبة من يتابع الدراسة بعد الثانوية العامة ليس كبيرا ونحن في الأردن يمكن أن نكون من أعلى النسب في العالم بنسبة تصل إلى 80 بالمائة”.

ولفت إلى وجود زيادة في الاقبال على التعليم المهني في الأردن خلال الآونة الأخيرة.

على صعيد آخر، قال محافظة، ان التوجيهي سيختفي بعد سنتين لأن الطالب سيقدم امتحان توجيهي بـ 4 مواد خلال الصف الحادي عشر، وفي الثاني عشر يختار الطالب الامتحان بالمواد حسب رغبته في الدراسة الجامعية