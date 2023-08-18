تربية الزرقاء الأولى تبدأ بتطبيق برنامج ‘بيتك’

وطنا اليوم:بدأت مديرية تربية الزرقاء الأولى بتطبيق برنامج التعليم المهني والتقني (بيتك) في 15 مدرسة لخدمة كافة المناطق، وقامت باستحداث 40 شعبة صفية بطاقة استيعابية تقدر بنحو ألف طالب وطالبة.

وقال مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور أحمد العياصرة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إنه تم توزيع الطلبة على فروع التعليم المهني المختلفة ضمن تخصصات، الهندسة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والفندقية والضيافة والأعمال والتجميل، فيما سيتم إضافة أربعة تخصصات جديدة في العام المقبل، وتم تجهيز المختبرات وتزويدها بالتجهيزات اللازمة.

وأوضح، أن التعليم المهني ضمن نظام “بيتك” يركز على المهارات والمشاريع، حيث تم استحداث فرع التعليم الفندقي للإناث في مدرسة حي الضباط الثانوية للبنات، وذلك لأول مرة في الزرقاء، وسيتم التحاق الطالبات فيه منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وأشار إلى أنه تم طرح عطاء لإنشاء غرف صفية لمدرسة مظهر أرسلان الثانوية المهنية للبنين بكلفة تقدر بنصف مليون دينار، كما سيتم العمل بكامل الطاقة الاستيعابية للمدرسة الأردنية الكورية والتي تصل إلى 600 طالب، حيث تم التعميم على المدارس بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومراعاة أمور السلامة العامة على المدارس وأخذ كافة الاحتياطات للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة، خاصة في المدارس المهنية لتعاملهم مع الآلات والمعدات .

وأكد أن مديرية تربية الزرقاء الأولى أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث سيتم التحاق 102 ألف من الطلبة بالمدارس الحكومية التابعة لمنطقة الزرقاء الأولى والبالغ عددها 149 مدرسة، إضافة إلى وجود 9 مراكز للطلبة السوريين.

كما أكد جاهزية مدارس تربية الزرقاء لاستقبال الطلبة للعام الدراسي الجديد، وتم استلام الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلبة، ضمن برامج معينة أعلنت على صفحات المدارس الالكترونية، فيما تم تزويد المدارس بالأثاث اللازم من مقاعد مدرسية وطاولات وأجهزة وغيرها، وتم إنتاج نحو ألف مقعد مدرسي في مدرستي حسن خالد أبو الهدى الشاملة الثانوية للبنين والمدرسة المهنية الشاملة الثانوية للبنين لتلبية حاجات المدارس .

وبخصوص عدد الطلبة المنقولين من المدارس الخاصة وسيلتحقون بالمدارس الحكومية، قال إنه بلغ قرابة 800 طالب وطالبة، وهو رقم قابل للزيادة، فيما بلغ عدد الطلبة الجدد المقبولين بالصف الأول الأساسي 6200 طالب وطالبة، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للطلبة الجدد ثمانية آلاف طالب وطالبة .

ولفت إلى أن هناك 137 شعبة رياض أطفال موزعة على كافة مدارس مناطق الزرقاء، فيما تم استحداث 19 شعبة رياض أطفال جديدة سيتم أشغالها بداية الفصل الحالي، حيث يبلغ عدد الطلبة في رياض الأطفال3200 طالب وطالبة، مبينا أن هناك نحو 600 ألف دينار تم تخصيصها للصيانة المدرسية بالتنسيق مع مجلس محافظة الزرقاء ومديرية أشغال الزرقاء من أجل إجراء الصيانة للغرف الصفية والمرافق العامة.

وأكد أنه تم معالجة الاكتظاظ بزيادة عدد الشعب الصفية في المدارس بحيث تخدم كافة أبناءنا الطلبة في جميع المناطق، وتم تهيئة المدارس لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة وتهيئة المرافق الخاصة بهم من بوابات وممرات و “رمبات” وغيرها لدمجهم بالصفوف،كما تم إجراء التنقلات الداخلية وتحديد مراكز المنقولين والتعيينات الجديدة، وتعبئة الشواغر المتبقية على حساب التعليم الإضافي، بحيث تكون مباشرتهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي .

وأوضح، أنه تم توزيع طلبة الصف التاسع الأساسي على مساري التعليم المهني والأكاديمي، حيث زادت فترة التعليم المهني لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين ضمن خطة الوزارة للتوسع في التعليم المهني ضمن نظام التعليم المهني والتقني( بيتك BETC)،وكذلك تم توزيع طلبة الصف العاشر الأساسي على فروع التعليم المختلفة.

وأشار الدكتور العياصرة إلى تدريب المعلمين والمشرفين على البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية والذي يركز على مبحثي اللغة العربية والرياضيات، إضافة للمباحث الأخرى للصفوف من الرابع وحتى التاسع الأساسي ضمن خطة معينة أقرتها وزارة التربية والذي يسعى لتحسين تعلم وتعليم الطلبة وتعويضهم عن الفاقد التعليمي