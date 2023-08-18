بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

تصريحات نارية من ميسي بشأن سان جيرمان

منذ ساعتين
تصريحات نارية من ميسي بشأن سان جيرمان

وطنا اليوم:أطلق ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، تصريحات نارية بعد مرور شهرين على رحيله عن باريس سان جيرمان فور انتهاء تعاقده معه.
وخلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، قال ميسي: “ذهابي إلى سان جيرمان لم يكن ضمن خطتي ولا رغبتي”.
وتابع: “لطالما أردت البقاء داخل برشلونة، ولم أرغب في الرحيل”.
ونفى ميسي اهتمامه بالتتويج بمزيد من الجوائز الفردية، وذلك بعد ساعات من ترشيحه لنيل جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم (2022-2023)، رغم مغادرته القارة العجوز.
مضيفا: “لقد حققت كل شيء في كرة القدم، والشيء الوحيد الذي كان ينقصني هو كأس العالم مع منتخب بلادي، حيث كان حلمي الأكبر”.
وتمكن ميسي مؤخرا، من قيادة فريقه الجديد، للتأهل إلى لأول نهائي بتاريخ النادي، نهائي كأس الدوريات، وهي البطولة التي تشارك فيها فرق الدوريين الأمريكي والمكسيكي.
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، بعدما رفض التجديد مع النادي الباريسي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:47

علاء مبارك يعلق على هزيمة حفيد السيسي أمام بطل الكويت

11:30

سنن مستحب فعلها يوم الجمعة.. تعرف عليها

11:20

الصحة العالمية تراقب متحوّرة جديدة لكورونا

11:12

ترك وصيته ورحل قبل الفرح بنجاحه.. وفاة طالب أردني بطريقة مروعة

11:00

تربية الزرقاء الأولى تبدأ بتطبيق برنامج ‘بيتك’

10:49

غرق مطار فرانكفورت بعد عاصفة رعدية شديدة وأمطار غزيرة

10:43

8 سنوات على بدء التنفيذ.. متى ينتهي توسعة محطة تنقية الكرك

10:25

طوفان بشري في حفل جوزيف عطية وجهاد سركيس في “مهرجان الفحيص”

10:19

طلبة المدارس الحكومية يتوجهون إلى مدارسهم الأحد

10:10

جمهور بـ22 مركبة يشاهدون بعد الغروب فيلم أميركي في البوليفارد

09:57

التربية ترد على اعتراضات المعلمين بشأن زيادة أيام دوام المدارس

09:49

الأمم المتحدة تطالب ‫الأردن‬ بإعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية

وفيات
شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023