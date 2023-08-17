وزير السياحة والآثار يزور قلعة القطرانة

وطنا اليوم:زار وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قلعة القطرانة ومركز الزوار، حيث اطلع على أعمال الصيانة والترميم والخدمات المقدمة في المركز.

ووجه الوزير القيسي، خلال الزيارة التي رافقه بها مدير عام دائرة العامة الاستاذ الدكتور فادي بلعاوي، بإعادة تطوير المركز، الى جانب تشغيل المحال والمطاعم وتوفير التجارب المختلفة من خلال المجتمع المحلي والجمعيات بالمنطقة.

واكد الوزير القيسي، على ضرورة توفير المزيد من اللوحات التفسيرية في القلعة، مبيناً أهمية وحيوية مشروع قلعة القطرانة السياحي كونه يقع على طريق دولي ويشكل نقطة جذب سياحي للمنطقة.

وأشار الى دعم الوزارة وهيئة تنشيط السياحة لتسويق المواقع السياحية والعمل على تطويرها من خلال تصورات ابناء المجتمع المحلي، لافتاً الى أن الوزارة تسعى دائماً للتعاون مع المجتمعات المحلية لخدمة الوطن، وبما ينعكس ايجاباً على زيادة مداخيل ابناء المجتمع المحلي من خلال العمل بالقطاع السياحي.