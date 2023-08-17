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الجيش يفتح باب التجنيد لطلبة التوجيهي – رابط

منذ ساعة واحدة
الجيش يفتح باب التجنيد لطلبة التوجيهي – رابط

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2023/2024.
تكاليف الدراسة على حساب القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وبراتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.
يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول للفنيين وحسب التعليمات.
يتم إبتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس وعلى نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي 0

على الراغبين بالتسجيل التقدم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (DPATAJNEED.JAF.MIL.JO) والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة (0900) يوم الاحد الموافق 20/08/2023 ولغاية الساعة (1800) يوم الخميس الموافق 31/08/2023 وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

الشـــــــــروط.

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون من مواليد 1/1/2003 ولغاية 31/12/2005.

جـ. أن يكون لائقاً للخدمة العسكرية من الناحية الصحية 0

د‌. أن لا يقل الطول عن 160 سم وان يتناسب الوزن مع الطول 0

هـ. أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح) وعلى ان لا يقل المعدل عن 50% وحسب التخصصات المبينة في الجدول 0

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحه مخلة بالشرف.

ز. أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

حـ. معادلة الشهادات الخارجية من وزارة التربية والتعليم وحسب الأصول.

ط. أن لا يكون للمتقدمين شقيق / شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة الجناح العسكري , كلية الأمير حسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الأمير حسين الجوية , الكلية العسكرية الملكية , معهد الأجهزة الطبية , كلية الأميرة عائشة للمهن الطبية المساندة, كليات المجتمع العسكرية) .

ي. أن يكون المتقدم لبرنامج الدبلوم أعزب ويبقى كذلك طيلة فترة الدراسة.

ك. كل من يقع عليه الاختيار فيما بعد لبرنامج الدبلوم إحضار الكفاله العدلية المطلوبة.

ل. أن لا يكون له خدمة سابقة بالصبغة العسكرية او بالصبغة المدنية في القوات المسلحة – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية.

باقي التفاصيل في الصور التالية:


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