بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

منتدى الاستراتيجيات يستضيف الكايد

منذ ساعة واحدة
منتدى الاستراتيجيات يستضيف الكايد
وطنا اليوم:عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الخميس 17/8/2023، جلسة حوار مركزة مع عدد من أعضاء المنتدى والخبراء وبحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عطوفة السيد عبد الفتاح الكايد، وذلك لمناقشة واقع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن ومدى الحاجة لإصدار قانون ينظم ويحفز عمل هذه الشركات خاصة في ظل الخطة الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وتأتي هذه الجلسة ضمن المساعي الجادة للحكومة للتشاور مع القطاع الخاص بما يهدف إلى توفير بيئة ممكنة لأداء الأعمال، حيث ناقش المشاركون التحديات والأسباب الموجبة لوضع مسودة قانون خاص بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مدة واقعية وعملية التطبيق لهذا النوع من القوانين في الأردن بالمقارنة مع الدول الأخرى

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:13

استقالة المدير الفني لنادي الوحدات داركو نسيتروفيتش

20:10

القيسي : خطوات عملية لجعل معان منطقة جاذبة سياحيا

20:06

وزير السياحة والآثار يزور قلعة القطرانة

20:04

الأردن يتجه نحو مستقبل ديمقراطي بمشاركة حزبية واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة برؤية ورعاية ملكية

19:32

البيئة: 500 كغم نفايات بلاستيكية يستهلكها الفرد سنويا في الأردن

19:27

الجيش يفتح باب التجنيد لطلبة التوجيهي – رابط

19:17

رئيس الديوان يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في معان

19:11

الجزائر تسحب ترخيص عرض فيلم “باربي”

19:09

الطاقة والمعادن تغلق 23 مقلعا مخالفا في الرويشد

19:05

المقاومة الفلسطينية في غزة تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى

19:00

نائب الملك يتابع التمرين التعبوي السد المنيع

18:26

بيان صادر عن الاحزاب السياسية حول قانون الملكية العقارية

وفيات
شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023