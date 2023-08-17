منتدى الاستراتيجيات يستضيف الكايد

وطنا اليوم:عقد منتدى الاستراتيجيات الأردني يوم الخميس 17/8/2023، جلسة حوار مركزة مع عدد من أعضاء المنتدى والخبراء وبحضور المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) عطوفة السيد عبد الفتاح الكايد، وذلك لمناقشة واقع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن ومدى الحاجة لإصدار قانون ينظم ويحفز عمل هذه الشركات خاصة في ظل الخطة الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وتأتي هذه الجلسة ضمن المساعي الجادة للحكومة للتشاور مع القطاع الخاص بما يهدف إلى توفير بيئة ممكنة لأداء الأعمال، حيث ناقش المشاركون التحديات والأسباب الموجبة لوضع مسودة قانون خاص بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مدة واقعية وعملية التطبيق لهذا النوع من القوانين في الأردن بالمقارنة مع الدول الأخرى