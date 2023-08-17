بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الطاقة والمعادن تغلق 23 مقلعا مخالفا في الرويشد

منذ ساعة واحدة
الطاقة والمعادن تغلق 23 مقلعا مخالفا في الرويشد

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، في تصريح صحفي عقب الحملة التفتيشية المكثفة التي نفذتها الهيئة يوم أمس وطالت جميع المقالع والكسارات في منطقة الرويشد، إن كوادر الهيئة تمكنت من ضبط جميع المقالع المخالفة التي تعمل دون ترخيص وعددها 23 مقلعا بعد أن تم منحها سابقا مهلة لتصويب أوضاعها ولم يتم الالتزام بها، وتم إيقافها عن العمل بالتعاون مع الجهات الأمنية وتحويل القائمين عليها إلى الحكام الإداريين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم استناداً لأحكام قانون المصادر الطبيعية والتشريعات ذات العلاقة.
وأكد المهندس السعايدة استمرار الهيئة في تكثيف عمليات الرقابة ومواصلة جولاتها الميدانية المكثفة على جميع المقالع والكسارات ومناطق التعدين المنتشرة في المناطق كافة وبشكل يومي أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي وفق برامج تفتيش فجائية أو مجدولة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات والمناطق المحددة في التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بإعادة تأهيل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة.
ولفت إلى أن الهيئة لن تتهاون في التصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والبيئة، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية في التعاون مع الهيئة للتأكد من اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء ممارسة العمل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:27

الى معالي وزير التربية والتعليم العالي الأكـرم

20:26

لأول مرة في التاريخ.. عيد وفاء النيل بدون فيضان

20:13

استقالة المدير الفني لنادي الوحدات داركو نسيتروفيتش

20:10

القيسي : خطوات عملية لجعل معان منطقة جاذبة سياحيا

20:06

وزير السياحة والآثار يزور قلعة القطرانة

20:04

الأردن يتجه نحو مستقبل ديمقراطي بمشاركة حزبية واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة برؤية ورعاية ملكية

19:32

البيئة: 500 كغم نفايات بلاستيكية يستهلكها الفرد سنويا في الأردن

19:27

الجيش يفتح باب التجنيد لطلبة التوجيهي – رابط

19:17

رئيس الديوان يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في معان

19:13

منتدى الاستراتيجيات يستضيف الكايد

19:11

الجزائر تسحب ترخيص عرض فيلم “باربي”

19:05

المقاومة الفلسطينية في غزة تجري مناورة صاروخية بعيدة المدى

وفيات
شقيقة الدكتور ابراهيم الطهاروة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-8-2023شقيقة المحامي ابراهيم الطهراوي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023