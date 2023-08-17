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المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً أمنياً قيس/1

منذ ساعة واحدة
المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمريناً أمنياً قيس/1

وطنا اليوم:نفذ لواء حرس الحدود/2 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الخميس، التمرين الأمني قيس/1، في أحد ميادين التدريب، بحضور قائد المنطقة العميد الركن حسن أبو رمان وقائد اللواء العميد الركن علي الخوالدة.
واستمع قائد المنطقة إلى إيجاز عسكري قدمه قائد كتيبة حرس الحدود/12 الملكية حول مجريات التمرين، ومراحل تنفيذه، والأهداف المحققة، والأجهزة والمعدات المستخدمة لمنع عمليات التسلل والتهريب.
واشتمل التمرين على رماية لمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورماية القناصين، واقتحام المباني بأسلوب النار والحركة، وإجراءات الإسعاف التعبوي، بالإضافة الى فعاليات تحاكي تعامل قوات حرس الحدود مع المتسللين والمهربين.
ويهدف التمرين إلى تدريب قوات حرس الحدود على الاستجابة الفورية وإجراءات رد الفعل السريع ورفع مستوى التنسيق والاستعداد للتعامل مع أي واجب ضمن منطقة المسؤولية بشكل احترافي


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