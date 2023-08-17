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وزيرة التنمية: نسعى لتوسيع الشمول المالي عبر التأمين الاجتماعي

منذ 4 ثواني
وزيرة التنمية: نسعى لتوسيع الشمول المالي عبر التأمين الاجتماعي

وطنا اليوم:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025 )هي مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع من خلال تقديم دعم شامل وحماية للأفراد والأسر المعرضة الضعف والفقر.
وأضافت بني مصطفى خلال اجتماع اللجنة التوجيهية أن الاستراتيجية تستهدف تطوير نظام متكامل للحماية الاجتماعية يتضمن برامج وخدمات متنوعة لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي .
وبحسب بني مصطفى، تشمل الأهداف الاستراتيجية زيادة نطاق التغطية للفئات المستهدفة، وتوسيع الشمول المالي من خلال تعزيز التأمين الاجتماعي عبر تطوير نظام يهدف إلى تقديم حماية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والأسر ضد المخاطر والصدمات المالية والاجتماعية، على حد تعبيرها.

التامين الاجتماعي
وبخصوص أهداف التأمين الاجتماعي، أكدت أنه يهدف إلى تقديم دعم مالي وخدمات مختلفة للمواطنين للمساعدة في تحسين جودة حياتهم وضمان استقرارهم في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية)، وتحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها.
وتهدف كذلك إلى دعم التنمية المجتمعية من خلال تحسين فرص العيش والتعليم والصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتركز الاستراتيجية التي تتضمن ثلاثة محاور وهي محور العمل اللائق والضمان الاجتماعي، ومحور الكرامة المساعدة الاجتماعية المستهدفة ، ومحور تمكين الخدمات الاجتماعية، على تعزيز القدرات والتحول الرقمي من خلال تطوير كفاءة الكوادر البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من البرامج والخدمات، وفق بني مصطفى.

تعزيز المراقبة
وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تعزيز المراقبة والتقييم القياس أثر البرامج والتدخلات وضمان تحقيق النتائج المرجوة.
ولفتت إلى أن تنفيذ الاستراتيجية تتطلب التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة والاستفادة من الموارد المتاحة لضمان تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر خلال الفترة من 2019 إلى 2025


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