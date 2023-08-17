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الأشغال تبدأ بتنظيف مجاري السيول والأودية استعدادا للشتاء

منذ ساعة واحدة
الأشغال تبدأ بتنظيف مجاري السيول والأودية استعدادا للشتاء

وطنا اليوم:تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان مع ملحوظات عدة في مختلف مناطق المملكة، المرتبطة بأوضاع الطرق والمنشآت العامة.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة واصلت فرق الوزارة العمل على تنظيف مجاري السيول والأودية والعبّارات استعدادا لموسم الشتاء المقبل.
كما استكملت فرق الوزارة والمقاولون العاملون معها العمل على مشاريع عدة من شأنها رفع سوية الطرق والجسور والأبنية ضمن اختصاص وزارة الأشغال العامة.
وجرى استكمال إعادة تأهيل طرق في جنوب قصبة الكرك – من دوار نجاصة /مؤتة باتجاه إشارة العدنانية من توريد طبقة Topping ووضع حواجز على طول منطقة القشط الجديد وصولا لدوار نجاصة، كم تم استكمال أعمال وتخطيط طريق القصر-الربة وتعزيزها بعناصر السلامة العامة.
وقامت كوادر الوزارة بتركيب حواجز إسمنتية “نيوجرسي” لتعزيز عناصر السلامة العامة على طريق السموع في إربد.
وجرى تنظيف الجزر الوسطية وإزالة العوائق على طريق الرمثا – جابر في الرمثا.
وفي محافظة مأدبا تم تركيب إشارة ضوئية على تقاطع في منطقة منجا / طريق مأدبا الشرقي، وبمنطقة زيزيا تمت أعمال دهان وتخطيط طريق.
وعلى طريق عمّان التنموي تمت أعمال رفع ولحام حواجز معدنية جديدة بدلا من الحواجز التي تم العبث بها، كما تمت أعمال صيانة إشارات تحذيرية للطريق، كما تعاملت كوادر الوزارة مع انسكاب زيوت على طريق عمّان التنموي يوم الاثنين الماضي وتم تأمين الطريق وتنظيفه دون إحداث أية إرباكات مرورية.


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