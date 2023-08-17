الصبيحي يتساءل : هل تستطيع وزارة العمل حماية معلمو ومعلمات المدارس الخاصة

وطنا اليوم:قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية والحقوقي موسى الصبيحي :إذا نقابة أصحاب المدارس الخاصة اعترفت بوجود تجاوزات عند بعض المدارس بموضوع الحد الأدنى للأجور.. ووزارة العمل تعلم ذلك جيداً.. فهل ستبقى الوزارة تنتظر أن يتقدم المعلمون والمعلمات بشكاوى على أصحاب هذه المدارس وهل تستطيع الوزارة حمايتهم.. عن أي عقد موحَّد تتحدثون..؟!

وزارة العمل مسؤولة عن ضبط تجاوزات الحد الأدنى للأجور وتجاوزات كافة الحقوق العمّالية بأدوات فعّالة.!