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سلاح الجو يفتح باب التجنيد لبكالوريوس علوم الطيران

منذ ساعتين
سلاح الجو يفتح باب التجنيد لبكالوريوس علوم الطيران

وطنا اليوم:دعا سلاح الجو الملكي للانضمام إلى صفوفه عبر مقابلة لجنة الانتخاب إذا توافرت الرغبة بالانضمام كتلميذ مرشح طيران ضمن برنامج بكالوريوس علوم الطيران.
وفي سياق منفصل، أعلنت مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام، الخميس، فتح باب التجنيد لحملة التوجيهي.
وفي التفاصيل، فقد أعلن الأمن العام عن حاجته لتجنيد عدد من الذكور لحساب كلية الدفاع المدني من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من خريجي هذا العام 2023 للفرع العلمي (ناجح فقط).
ويأتي ذلك لإشراكهم ببرنامج دبلوم الإسعاف الفوري ودبلوم تقنيات الإطفاء والإنقاذ ودبلوم الوقاية والسلامة العامة ودبلوم تقنيات المواد الخطرة.
وتاليا شروط انتخاب وتجنيد تلاميذ مرشحي الطيران:


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