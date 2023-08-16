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محافظة : التوجيهي سيتغير ولن تكون هناك مؤتمرات صحفية للإعلان عن النتائج

منذ ساعتين
محافظة : التوجيهي سيتغير ولن تكون هناك مؤتمرات صحفية للإعلان عن النتائج

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الأربعاء، إن امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” سيتغير ولن تكون هناك مؤتمرات صحفية للإعلان عن النتائج، مشيرا إلى أن إعلان النتائج عبر وسائل الإعلام يكون كافيا.
واعتبر محافظة، غيابه عن المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الثانوية العامة “التوجيهي”، بداية نهج جديد ويعتقد أنه ليس من الضرورة أن يكون الوزير في المؤتمر الصحفي لذكر نسب النجاح
ونوه إلى أن الوزارة لم تقم بأية زيادات أو تدخلات على معدل المنحنى الخاص بالعلامات، موضحًا أن ردة الأفعال الأولى للطلبة بعد الامتحان ليست حقيقية ولا يعبر عن حقيقة الوضع.
وأضاف محافظة أن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام هي الأعلى في تاريخ امتحان التوجيهي، حسبما أبلغته إدارة الامتحانات.
وأشار إلى أن الذين حصلوا على معدل يتجاوز 95 نسبتهم أقل بـ 30% من السنوات السابقة، مبينا أن العلامات المرتفعة كثيرا أقل من السنوات السابقة.
وعبر محافظة عن سروره بنتائج المدارس الحكومية، مضيفا أن أكثر الأوائل كانوا من مدارس خاصة في الأعوام السابقة.
وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” 63.4%، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد كنانة، الأربعاء.
وقال كنانة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي”، إن عدد الناجحين بلغ 109459 طالبا وطالبة.
وأضاف كنانة أن نسبة النجاح بالفرع العلمي 75.4% والفرع الأدبي 55.7% والشرعي 56.3% والصناعي 47.9% والفرع الزراعي 68.8%


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