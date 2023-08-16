مدارس في الأردن لم ينجح فيها أي طالب بالتوجيهي

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، وجود مدارس لم تسجل نجاح أيّ طالب في نتائج الثانوية العامة، خلال العام الحالي.

وقال كنانة، ، إن المدارس التي لم تسجل نجاح أي طالب متدنية وليست كثيرة.

وأظهرت نتائج الثانوية العامة، أن عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل (95-99.75) بالمئة في الفرع العلمي وصل إلى 1165 طالبًا وطالبة، في حين وصل عدد الطلبة الذين حصلوا على معدل ما بين (90.94.9) إلى 4296.

وكان كنانة قد أكد أن علامة 100% ليست محرمة في الوزارة، وإن حصل عليها الطالب يأخذها بكل جدارة واستحقاق.

وأشار إلى أن الكثير من الطلبة حصلوا على علامة كاملة في مباحث معينة لكن كمعدل بعينه لم يحصل أي طالب على 100%