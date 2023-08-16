إجراء يبعد محافظة عن مؤتمر اعلان نتائج الثانوية العامة

وطنا اليوم:برر مدير مديرية الاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة غياب وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عن مؤتمر اعلان نتائج الثانوية العامة بأنه إجراء فني.

وقال كنانة ردا على اسئلة الصحفيين بالمؤتمر، إن الوزير ارتأى أن ينتدب مدير الإختبارات لإعلان النتائج بدلا منه، كاجراء فني.

وأوضح، أن عدم وجود الوزير في المؤتمر هو مؤشر إلى تغيير آلية إعلان نتائج التوجيهي في السنوات القادمة، مؤكدا: “حتما ستتغير”.

وأضاف، أن الوزير مخول بانتداب من يقوم بإعلان النتائج بدلا منه كما هو مخول بإعلانها بنفسه.

وأشار مدير الاختبارات إلى أن مؤتمر إعلان النتائج هو حدث متخصص، ويصب في صلب عمله كمدير للإختبارات، فيما اعتاد الوزير محافظة منذ توليه حقيبة وزارة التربية إسناد الأمور إلى مختصيها في الوزارة

وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، طلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، متمنيا النجاح بالدورة القادمة لمن لم يحالفهم الحظ.

وقال محافظة، الأربعاء: “أبنائي وبناتي الطلبة الأعزاء،.. باسمي واسم الأسرة التَّربويَّة أقول، أما وقد جاء اليوم الذي انتظرتموه لقطف ثمار جدِّكم وجهدكم وسهركم الليالي في الدراسة والاستعداد لامتحانات التوجيهي، لزم علينا أن نقول هنيئًا لمن حقَّق النَّجاح وأن نبارك لهم ولأهلهم ولمعلميهم متمنين لهم مستقبلا زاهرًا حافلًا بالنَّجاحات”.

وأضاف: “أمَّا الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة فنقول لهم لا تهنوا ولا تحزنوا وتسلَّحوا بالأمل والعمل وسيكون النجاح حليفكم في الدورة القادمة بإذن الله”.

ودعا محافظة “الجميع الحرص على أن تكون الفرحة بالنجاح بأمان وسلام بعيدًا عن أي مظاهر قد تؤدي بهذا الفرح إلى ترح.. ولتكن فرحتنا بمسؤولية ووعي”.