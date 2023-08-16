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تعليمات: احترام كرامة النزلاء المضربين وتقديم الرعاية الطبية والصحية

منذ 4 ثواني
تعليمات: احترام كرامة النزلاء المضربين وتقديم الرعاية الطبية والصحية

وطنا اليوم:صدرت في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المضربين عن الطعام أو الشراب لسنة 2023.
وبموجب التعليمات، يعامل النزيل المضرب عن الطعام أو الشراب بالاحترام الواجب لكرامته وتقدم له خدمات الرعاية الطبية والصحية بما يكفل حقه في الحياة ويمكنه من اتخاذ قرار طوعي ومستنير يحافظ على صحته وحياته ويتمتع بكافة حقوقه الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل النافذ.
ولا تعتبر جميع أنواع التدخلات الطبية للتغذية المعوية أو الوريدية رغم إرادة النزيل تغذية قسرية.
وعرضت التعليمات لجملة من الإجراءات التي يتخذها المركز عند حدوث حالات الإضراب عن الطعام أو الشراب، ومتى يعتبر النزيل منهيا إضرابه، كما بينت إجراءات مستشفيات وزارة الصحة عند استقبال النزلاء المضربين عن الطعام أو الشراب.
كما لا يعتبر تناول الأدوية ولا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري أو إعطاء السوائل الوريدية إنهاء للإضراب.
ويجب على الطبيب اتخاذ قرار في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا، بما في ذلك التغذية الاصطناعية، لإنقاذ حياة النزيل أو الحيلولة دون إلحاق أذى جسيم به ولا يشترط الحصول على موافقة النزيل ولا يعتد برفضه العلاج في الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا طارئا.
ولا يجوز إنهاء حياة النزيل أيا كان السبب، ولو كان بناء على طلبه، وتحت طائلة المسائلة.
ويتخذ المرجع الطبي قرار إعادة النزيل إلى المركز مع بيان الأسباب الموجبة لذلك


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