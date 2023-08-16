63.4% نسبة النجاح في امتحانات التوجيهي

وطنا اليوم:أعلن وزارة التربية والتعليم النتائج العامة لامتحان الثانوية العامة لعام 2023، حيث بلغ عدد المشتركين 189421 طالبا وطالبا حضر منهم وقدّم الامتحان 172712 طالبا وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة، 63.4% بعد أن نجح من إجمالي عدد المتقدمين 109459 طالبا وطالبة.

وعن توزيع الطلبة المتقدمين ونسب نجاحهم، فقال كنانة إن عدد المشتركين كطلبة نظاميين بلغ 126272، تقدّم منهم وحضر للامتحان 122046 طالبا وطالبة.

وتوزع الطلبة النظاميون على المسار الثانوي الشامل الأكاديمي والذي بلغ عدد المتقدمين فيه 109359 طالبا وطالبة نجح منهم 70525 طالبة وطالبا بنسبة 64.5% موزعين على الفرع العلمي (نسبة نجاح 75.4%)، الفرع الأدبي (نسبة نجاح 55.7%)، الفرع الشرعي (نسبة نجاح 56.3%).

أما بخصوص المسار الثانوي الشامل المهني، فقد بلغ عدد المتقدمين 12687 طالبا وطالبة نجح منهم 7707 طالبا وطالبة بنسبة 60.7% وحسب نسب النجاح الآتية: (الفرع الصناعي 47.9%)، الفرع الزراعي (68.8%)، الفرع الفندقي (63.9%)، الاقتاد المنزلي (68.5%).

وعن الدراسة الخاصة فقد بلغ عدد المشتركين، 63149، تقدم منهم 50666 طالبا وطالبة توزعوا على الآتي: (المسار الثانوي الشامل) تقدم 43253 نجح منهم 26979 بنسبة نجاح 62.4% وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع العلمي (70.0%)، الفرع الأدبي (56.5%)، الفرع الشرعي (48.8%).

فيما بلغ عدد المتقدمين للمسار الثانوي الشامل المهني 7413 طالبا وطالبة نجح منهم 4248 بنسبة نجاح بلغت 57.3%، وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع الصناعي (46.9%)، الفرع الزراعي (62.2)، الفرع الفندقي (48.1%)، الاقتصاد المنزلي (64.5%)