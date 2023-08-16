أسماء الطلبة الأوائل في فروع التوجيهي

وطنا اليوم:أعلن وزارة التربية والتعليم أسماء الأوائل في امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

ووفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة، فقد جاءت النتائج كما يلي:

أ- الفرع العلمي:

الأول – تالا محمود شيخ صالح حيث حصلت على معدل 99.8% من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية قصبة عمان

الثاني – أحمد حسان أحمد درويش حيث حصل على 99.75% من مدرسة الكلية العلمية الإسلامية ذكور جبل عمان/ قصبة عمان.

الثاني (مكرر) – إيمان محمود عارف العواملة 99.75% من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز قصبة السلط

الثاني (مكرر) ناس مروان محمود نافوخ 99.75% المدرسة الرقمية مديرية الجامعة

الخامسة – هبة عامر أحمد العطيوي 99.7% مدرسة العيص الثانوية للبنات / الطفيلة

السادسة – دانيا إسلام رفيق شناعة 99.65% من الجزيرة الإنات / الجامعة

السادسة (مكرر) – زينب أحمد محمد السايس 99.65% الاتحاد البنات مديرية الجامعة

الثامن – حلا ناصر أحمد سليحات 99.60% من مدرسة التربية الريادية إناث الجامعة

الثامن (مكرر) زيد عبد الناصر محمود أبو حسان 99.6% مدارس الرضوان الجامعة

الثامن (مكرر) سارة نمور محمود أبو حلاوة 99.6 مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز الزرقاء الأولى

ب- الفرع الأدبي

الأول – نجاح محمد عبدالله بني خالد 99.85 دراسة خاصة جديد مديرية بني كنانة

الثاني – دانا محمد صلاح الحموي 99.55% مدرسة المدار الدولية وادي السير

الثاني (مكرر) – نغم عامر محمد الحمران 99.55% مدرسة ذات النطاقين الرصيفة

الثاني (مكرر)- هبة علي منيزل عبدالله 99.55% وادي الريان الأغوار الشمالية

الخامسة – رؤى حسن فايز المنشد 99.50 مدرسة نور القبسي الرصيفة

السادسة – رغد جهاد صالح 99.45% مدرسة بيت يافا قصبة إربد

السابعة – سوار حمزة محمد سعادة 99.40% أم معبد قصبة عمان

الثامنة ديالا منور أحمد القيسي 99.35% إسكان ياجوز مديرية الجامعة

الثامنة (مكرر) – سدار محمد بلبيسي 99.35% الأردنية للنظم الكندية مديرية الجامعة.

الثامنة (مكرر) – لين نور سامي بشتو 99.35% راهبات الوردية الشميساني قصبة عمان

الثامنة (مكرر) – ملكة علي المواجدة 99.35% التربية الريادية إناث الجامعة

ج – الفرع الشرعي

الأول – عبدالعزيز أحمد خليل عبد العزيز 97.1% مدرسة عمر بن الخطاب قصبة إربد

الثاني – إيناس محمد فيصل يغمور 96.1% دراسة خاصة ماركا

الثالث – فادية علي محمد أحمد علي 95.4% دراسة خاصة ماركا

د- الفرع الصناعي

الأول – رند رياض صافي 99.55% لميس بنت عمرو ماركا

الثاني – عبد الرحمن علاء أبو شريخ 99.2 أحمد طوقان ماركا

الثالث – عبد الرحمن حسن يوسف 99.0 مدرسة سيف الدولة الحمداني الجامعة

هـ – الفرع الزراعي

الأول – لانا عبدالمنعم موسى الشوبكي 99.5 النزهة الثانوية ماركا

الثاني – هشام إبراهيم غنايم 99.35 البادية الشمالية

الثالث – فرح حمير 98.5 النزهة الثانوية / ماركا

و – الفندقي والسياحي

الأول – سندس محمد الخوالدة 97.85% مدرسة العقبة الشاملة العقبة

الثاني – زيد دبابنة 97.47% الفندقية الأردنية قصبة عمان

الثالث – محمد ناصر الخلايلة 96.9 دراسة خاصة وادي السير

ز – الاقتصاد المنزلي

الأول – عبير محمود خلف العنزي 99.0% مدرسة الجنادين الزرقاء الأولى

الثاني – زينب زهير محمد أبو شحادة 98.8 مدرسة الظليل الثانوية المختلطة الزرقاء الثانية

الثالث – لين أمجد سعدات الكيالي 98.75% مدرسة هالة بنت خويلد قصبة عمان