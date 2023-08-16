تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

وطنا اليوم:تراجع الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الثلاثاء، ليصل إلى 3975 ميغا واط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3870 ميغا واط, بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة مساء الأحد الماضي حيث بلغ 4220 ميجا واط، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النظام الكهربائي،.

وأكدت شركة الكهرباء الوطنية قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام، لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال موسم الصيف