الشواربة يعلن موعد انتهاء مشروع بركة البيبسي

وطنا اليوم:تفقد أمين عمّان يوسف الشواربة، صباح الأربعاء، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل موقع بركة البيبسي التي تعدّ مشكلة بيئية وبؤرة ساخنة امتدت على مدار 40 سنة.

وأعلن الشواربة أن نسبة إنجاز أعمال المرحلة الأولى من المشروع بلغت 70%، مبينا أنه مع بداية عام 2022 بدأت الأمانة بتنفيذ حل جذري ونهائي للمشكلة بأعمال تأهيل البنية التحتية للبركة (المرحلة الأولى) للتخلص من المياه الراكدة والمتجمعة في البركة وإعادتها لمجراها الطبيعي في نهر الزرقاء.

وأكد أمين عمّان أن الأمانة تعمل حاليا في الجزء الأخير من المرحلة الأولى.

ورجح الشواربة الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل 2024 حسب ما هو مخطط ومعلن عنه.

” هذا مشروع نوعي واجهت الأمانة في أعمال التأهيل فيه تحديات تمكنت من التغلب عليها والوصول به إلى مرحلة الإنجاز” وفق الشواربة.

وتشمل الأعمال الخارجية حفر خط ناقل بطول 1400م وبقطر 2400 ملم باستخدام تقنية الحفر بالأنفاق الآلية Tunnel boring machine (TBM) والمستخدمة لأول مرة في الأردن وذلك للتغلب على الأعماق الكبيرة لمسار الخط الناقل، وتنفيذ منهل عميق لمياه الأمطار بعمق 47م وقطر 23م، ومصب في سيل الزرقاء.

وقال إن تكلفة المشروع تصل إلى 12 مليون دينار ممول بمنحة وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأنهت أمانة عمّان الأعمال الداخلية من المشروع وشملت حوض ترسيب لمياه الأمطار، وتنفيذ عبارة صندوقية رئيسة لنقل مياه الأمطار من وادي ماركا بطول 460م، ومحطة ضخ للمياه القادمة من مخيم حطين، وعبارة صندوقية ثانوية لنقل مياه الأمطار من مخيم حطين بطول 120متر، وخزان ري بسعة 10,000 متر مكعب لري الأشجار والنباتات في المرحلة الثانية للمشروع