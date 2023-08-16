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الخصاونة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء

منذ ساعتين
الخصاونة يفتتح مركز الخدمات الحكومية في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، مركز الخدمات الحكوميَّة في مطار الملكة علياء الدَّولي.
ويُقدِّم المركز (41) خدمة حكوميَّة تتبع ل (15) دائرة حكوميَّة، ويُعدُّ ثاني مراكز الخدمات الحكوميَّة الشَّاملة التي يتمُّ افتتاحها بعد المركز الذي تمَّ افتتاحه سابقاً في منطقة المقابلين.
ووجه الخصاونة يوجِّه إلى توسيع نطاق الخدمات المقدَّمة في مركز الخدمات الحكوميَّة في مطار الملكة علياء الدَّولي؛ بما يخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والزوَّار.
كما وجه الخصاونة العاملين في مراكز الخدمات الحكوميَّة إلى الاهتمام بملاحظات المراجعين من المواطنين والزوَّار؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وتحسينها


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