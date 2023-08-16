عاجل هل ستعلن نتائج التوجيهي قبل الساعة الرابعة

وطنا اليوم:يترقب أردنيون نتائج الثانوية العامة، التوجيهي ، متوقعين اعلانها قبل الموعد المعلن عنه في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم .

ويّشهد موقع التوجيهي http://www.tawjihi.jo/ اقبالا كبيرا رغم اغلاقه لحد هذه اللحظة .

فيما اكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بالموعد المقرر وهو بعد الرابعة مساء اليوم .

الى ذلك كشفت مصادر مسؤولة إلى أن الوزارة قد تقوم بنشر النتائج في تمام الساعة الثانية والنصف وذلك تجنباً لإحداث أي مشكلات في موقع التوجيهي الالكتروني.

الى ذلك قدم خبير الأمن السيبراني مجدي القبالين اليوم الأربعاء، حلا لمنع تعطل موقع نتائج التوجيهي.

وبين القبالين أن متوسط عمليات الاستعلام عن النتائج سيكون بحدود نصف مليون عملية استعلام في وحدة الزمن او ما يسمى MCC ، ولا يوجد بنية تحتية موجودة فعليا عند وزارة التربية قادرة على توفير خدمة استعلام مضمونة عن النتائج او ما يسمى Availability Guarantee .

وأضاف تجربة الجميع هي تعليق بالموقع ، وفصل ، وأن الطالب بحاجة للاستعلام عشرات المرات ليتمكن من مشاهدة نتيجته.

وبحسب القبالين يمكن تجاوز المشكلة بأمر بسيط يتمثل باستئجار Server over cloud بمواصفاته الفنية القادرة على تحقيق الهدف واكثر فقط لأسبوع واحد وبتكلفه لا تتجاوز ٢٠٠٠ دينار أردني لتوفير الخدمة المطلوبة دون تعطل