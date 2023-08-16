بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضمان : أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بمظلتنا

منذ 3 ثواني
الضمان : أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بمظلتنا

وطنا اليوم:قال مدير التوعية التأمينية في مؤسسة الضمان الاجتماعي حسام السعدي إن العديد من أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، بسبب التكلفة التي تترتب عليهم، مضيفا أن ذلك ينطبق أيضا على العاملين لحسابهم الخاص وتهربهم من الاشتراك الاختياري الذي يقتطع 17.5 بالمئة من أجرهم الشهري.
قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

زيادة رقعة العمالة غير المنظمة
وفيما يتعلق بزيادة رقعة العمالة غير المنظمة، اعتبر مدير مركز حقوق العمل-بيت العمال حمادة أبو نجمة أن كانت نتيجة استبعاد فئات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، إضافة إلى التهرب التأميني الكبير من قبل العديد من أصحاب العمل لأسباب تتعلق بعدم التوعية أو عدم الاهتمام أو العبء المالي.
وقال الصبيحي إن نسبة العاملين العاملين والعاملات في القطاعات المنظمة غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، تبلغ نحو 17 بالمئة، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن معظم العمالة غير المنظمة تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل العام وأصحاب المهن الصغيرة وعمال الحرف.
وقدمت مؤسسة الضمان من خلال برنامج (استدامة ++) الذي تم إطلاقه في عام 2022، لجذب العمالة غير المنظمة وشمولهم بالضمان الاجتماعي.
والمرحلة الأولى للبرنامج بدأت في استهداف العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عاملين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:42

تجار أم السماق وتلاع العلي وخلدا يطرحون قضاياهم أمام تجارة عمان

12:39

انتخابات نيابية بمشاركة حزبية،،،

12:38

بطارسة لطلبة التوجيهي : “انت الفرق”

12:37

كليلة ودمنة… وأدب القلاية..!

12:33

الوطني لحقوق الإنسان : رسالة الملك كانت واضحة جدا

12:30

خبير تربوي يوجه رسالة عبر وطنا اليوم لطلبة التوجيهي قبيل صدور النتائج

12:29

كما ورد من النواب.. قانونية الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية

12:21

الحبس لعصابة استغلت فقر زوجين واشترت كليتهما بـ24 الف دولار

12:15

العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع

12:10

الأردن في المرتبة 42 عالميا والثانية عربيا بأسعار بيض المائدة

12:05

المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن في زيارة للشؤون الفلسطينية

12:02

تنشيط السياحة تستضيف عددا من المدونين وصانعي المحتوى العرب

وفيات
وفيات الأربعاء 16-8-2023وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023