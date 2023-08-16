الضمان : أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بمظلتنا

وطنا اليوم:قال مدير التوعية التأمينية في مؤسسة الضمان الاجتماعي حسام السعدي إن العديد من أصحاب العمل يتهربون من إشراك العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي، بسبب التكلفة التي تترتب عليهم، مضيفا أن ذلك ينطبق أيضا على العاملين لحسابهم الخاص وتهربهم من الاشتراك الاختياري الذي يقتطع 17.5 بالمئة من أجرهم الشهري.

قال مدير مركز الفينيق أحمد عوض إن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ولا تتمتع بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

زيادة رقعة العمالة غير المنظمة

وفيما يتعلق بزيادة رقعة العمالة غير المنظمة، اعتبر مدير مركز حقوق العمل-بيت العمال حمادة أبو نجمة أن كانت نتيجة استبعاد فئات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، إضافة إلى التهرب التأميني الكبير من قبل العديد من أصحاب العمل لأسباب تتعلق بعدم التوعية أو عدم الاهتمام أو العبء المالي.

وقال الصبيحي إن نسبة العاملين العاملين والعاملات في القطاعات المنظمة غير مشمولين بالضمان الاجتماعي، تبلغ نحو 17 بالمئة، بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن معظم العمالة غير المنظمة تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل العام وأصحاب المهن الصغيرة وعمال الحرف.

وقدمت مؤسسة الضمان من خلال برنامج (استدامة ++) الذي تم إطلاقه في عام 2022، لجذب العمالة غير المنظمة وشمولهم بالضمان الاجتماعي.

والمرحلة الأولى للبرنامج بدأت في استهداف العاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل عدد العاملين فيها عن 10 عاملين