المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن في زيارة للشؤون الفلسطينية

وطنا اليوم:استقبل المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في مكتبه اليوم المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري اندرسون بحضور مدير شؤون الاونروا اولاف بيكر.

وقدم خرفان شرحا حول عمل دائرة الشؤون الفلسطينية في المخيمات والجهود الحثيثة التي تبذل من اجل تحسين الظروف المعيشية فيها من خلال المشاريع والمكارم الملكية بالإضافة الى الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة الأردنية للجان خدمات المخيمات والأندية الرياضية.

وأشاد خرفان بعمل الاونروا في المخيمات من خلال الخدمات التي تقدمها في مجال التعليم والصحة والإغاثة مشيرا الى الازمة المالية التي تعاني منها الاونروا وتداعياتها التي تنعكس سلبا على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والخدمات التعليمية والصحية وخدمات الإغاثة التي تقدم لهم.

وستقوم اندرسون اليوم بزيارة الى مخيم جرش للاطلاع على الأوضاع المعيشية وزيارة عددا من منشآت الاونروا في المخيم.