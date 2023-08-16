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تنشيط السياحة تستضيف عددا من المدونين وصانعي المحتوى العرب

منذ ساعة واحدة
تنشيط السياحة تستضيف عددا من المدونين وصانعي المحتوى العرب

وطنا اليوم:استضافت هيئة تنشيط السياحة ضمن نشاطاتها التسويقية والترويجية المختلفة للعام الحالي، عدداً من مدوني وصانعي المحتوى متخصصين في مجال الطهي والطعام من الدول العربية.
وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، يشمل برنامج رحلتهم الاستطلاعية التي تستمر ستة أيام، زيارة المواقع والأماكن السياحية بالمملكة، والتعرف على تجربة المطبخ والطعام الأردني، عبر الانخراط في تجارب الطهي مع المجتمع المحلي في عدد من المحافظات الأردنية.
وقالت الهيئة، إن سياحة الطعام من العناصر السياحية المهمة التي تلقى اهتماما كبيرا، مبينة أن الأردن يتميز بتنوع أنواع الطعام، وتشتهر عدد من الفنادق والمطاعم الأردنية بتقديم مختلف أنواع الطعام العربية والعالمية.


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