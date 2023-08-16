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حازم الناصر يدعو لزراعة 50 مليون شجرة في الأردن

منذ ساعتين
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وطنا اليوم:دعا وزير المياه الاسبق والخبير المائي العالمي حازم الناصر الى زراعة ٥٠ مليون شجرة لابعاد تأثيرات التغير المناخي عن الاردن.
وقال الناصر في تغريدة على تويتر:
لابعاد تاثيرات التغير المناخي عن الاردن، علينا زراعة ٥٠ مليون شجرة في مناطق الزراعات البعلية خلال العشر اعوام القادمة ، وهذا يتطلب تشريعا جديدا وبرنامجا متكاملا وجهدا كبيرا مدعوما من الصندوق الاخضر للمناخ العالمي والمؤسسات المعنية بالاردن وقبل فوات الاوان
ويعتبر ثاني أكسيد الكربون الغاز الرئيسي الذي يسبب الاحتباس الحراري. إلا أنه يتحول عن طريق عملية التمثيل الضوئي التي تقوم بها الأشجار والنباتات الأخرى إلى كربوهيدرات، ليستخدم بعد ذلك في صناعة السيقان والأوراق والجذور. وتختلف كمية الكربون التي يمكن أن تخزنها الشجرة تبعا لنوعها ومكان نموها وعمرها.
لنفترض أن الشجرة المتوسطة تستهلك 23 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون سنويا. فإذا زرع شخص ما شجرة كل عام لمدة 20 عاما، وعلى افتراض أن كافة الأشجار المزروعة بقيت على قيد الحياة -وهو أمر نادر الحدوث- فإن العشرين شجرة تلك ستستهلك حوالي 460 كيلوغراما أو ما يقارب نصف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وعند النظر في إنتاج الشخص العادي من الكربون نجد أن هذا الناتج يختلف تبعا لطبيعة حياة الشخص نفسه، حيث ينتج الشخص العادي في الولايات المتحدة 15.5 طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا مقارنة بـ1.9 طن للشخص العادي في الهند.
هذا يعني أنه إذا قام كل شخص في الولايات المتحدة بزراعة شجرة واحدة سنويا، فسيؤدي ذلك إلى معالجة ما يقارب 3% فقط من ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه كل عام، وذلك على افتراض نمو جميع الأشجار العشرين التي زرعها


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