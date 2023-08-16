مصدر : نتائج التوجيهي لن تعلن إلكترونيا قبل الساعة الرابعة

وطنا اليوم:أجاب مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم على السؤال، بأن قرار تحديد موعد إعلان نتائج التوجيهي كان لمجلس الوزراء ولم يقتصر على وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن تحديد الساعة الرابعة كان لمراعاة وجود اولياء الأمور من موظفي القطاع العام مع ابنائهم عند اعلان النتائج.

وقال المصدر ، إن القرار حاول تجنب إرباك الطلبة واولياء الأمور عند تحديد موعد النتائج في يوم عمل رسمي، وراعى أيضا عدم تأخير إعلان النتائج حتى يتسنى للجامعات البدء باستقبال طلبات الالتحاق بها عبر القبول الموحد.

وأضاف، أن النتائج لن تعلن إلكترونيا قبل الساعة الرابعة عصرا، وأي مظاهر فرح او إطلاق “زوامير” قبل ذلك فما هي إلا تمويه وممارسات من قبل اشخاص ربما ليس لديهم طلبة توجيهي، فيما سيعقد المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج رسميا عند الساعة السادسة مساء.

ودعت وزارة التربية والتعليم طلبة التوجيهي وذويهم إلى الفرح بالناجحين دون ارتكاب المخالفات من تشكيل مواكب واطلاق عيارات نارية والتسبب بالازعاج للأخرين