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السعايدة للمواطنين : تجنبوا شحن المركبات واستخدام أجهزة الكهرباء في هذه الأوقات

منذ ساعتين
السعايدة للمواطنين : تجنبوا شحن المركبات واستخدام أجهزة الكهرباء في هذه الأوقات

وطنا اليوم:دعا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة المواطنين إلى تجنب شحن المركبات الكهربائية واستخدام بعض الأجهزة الكهربائية من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساء، وذلك لخفض الأحمال الكهربائية، بالتزامن مع موجة الحرّ التي تشهدها المملكة.
وقال السعايدة إن تجنب استخدام بعض الأجهزة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساء، يساهم في استدامة إيصال التيار الكهربائي.
وأشار السعايدة إلى أنه يجب التأكد من تمديدات الأسلاك والمقابس ووصلات الكهرباء، حتى تتناسب مع الأحمال الكهربائية للجهاز الموصول بها، وذلك تجنباً لحدوث تماس كهربائي أو عطل في الجهاز.
وشدد على ضرورة ضبط مكيف الهواء ( الكوندشن) على 24 درجة مئوية، مبينا أن كل درجة واحدة أقل ستزيد استهلاك الجهاز للكهرباء حوالي 4%.
وتأتي دعوات الهيئة للمواطنين بالتزامن مع موجة الحرّ غير المسبوقة التي تمر بها المملكة، والتي سجل خلالها أحمال كهربائية قياسية تاريخية تجاوزت حاجز الـ 4200 ميغاواط


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