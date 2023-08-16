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اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مشروعات التعاون الثلاثي

منذ 3 ساعات
اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مشروعات التعاون الثلاثي

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك حيال ما يخدم العلاقات الأردنية المصرية وآليات التعامل مع مختلف التطورات السياسية في المنطقة.
وأشاد الوزيران، في اجتماعهما قبيل اجتماع متابعة لآلية التعاون الثلاثي مع العراق في القاهرة اليوم، بالتطوّر الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبمخرجات اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي استضافت عمّان دورتها الحادية والثلاثين الأسبوع الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وفيما يخص التعاون الثلاثي مع العراق وجهود البلدين في تحقيق تقدّمٍ في هذه الآلية التكاملية، بحث الوزيران التحضيرات لعقد القمة الثلاثية المقبلة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية، والمشروعات المتفق على تنفيذها في سياق آلية التعاون الثلاثي.
كما بحث الصفدي وشكري التنسيق المشترك إزاء جهود حل الأزمة السورية، ومن خلال لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، التي تستضيف مصر اجتماعاتها اليوم الثلاثاء بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق ولبنان وسوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية


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