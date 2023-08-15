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وزير الداخلية : منظومة التحديث السياسي هي رؤية الملك

منذ ساعة واحدة
وزير الداخلية : منظومة التحديث السياسي هي رؤية الملك

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ نظام تقسيم الدوائر الانتخابية جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام.
وأضاف الفراية، أن منظومة التحديث السياسي هي رؤية لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ وشكلت لها لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المجتمع المختلفة، حيث نتج عنها توصيات تتعلق بالانتخاب والأحزاب.

تقسيم الدوائر الانتخابية
بين الفراية، أنه يوجد عوامل كثيرة اخذت بعين الاعتبار، العوامل بالدرجة الأولى ديموغرافية واعداد الناخبين في كل دائرة والجغرافيا والاتساع الجغرافي والتنمية والمناطق الأقل تنمية والمناطق أكثر تنمية والتواصل الاجتماعي ما بين مكونات المناطق المختلفة مع المحافظة على ان تكون سمة هذه الانتخابات سمة برامجية سياسية وليست سمة تتسم بالهويات الفرعية.
وأشار، إلى أن المادة 72 من قانون الانتخاب تقول “على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي جاء إصدار هذا النظام تطبيقا لهذه المادة”.
وكان مجلس الوزراء قد أقر نظام الدَّوائر الانتخابيَّة لسنة 2023، الذي يأتي استكمالاً لسلسلة التَّشريعات النَّاظمة لمنظومة التَّحديث السِّياسي، ونظراً لصدور قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022، الذي أوجب إصدار نظام يحدِّد الدَّوائر الانتخابيَّة وفق أحكام هذا القانون من النَّاحية الجغرافيَّة، وتحديد عدد المقاعد لكلٍّ منها.
وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب رقم (4) لسنة 2022، تُقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابيَّة محليَّة ودائرة انتخابيَّة عامَّة، يُخصَّص لها جميعاً (138) مقعداً بواقع (97) مقعداً للدَّوائر المحليَّة، و(41) مقعداً للدَّائرة العامَّة، بحيث تُقسم العاصمة عمَّان إلى ثلاث دوائر انتخابيَّة محليَّة، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليَّتين، فيما يُخصَّص لبقيَّة المحافظات دائرة محليَّة واحدة


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