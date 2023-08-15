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بحث جهود تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الأردن والعراق

منذ ساعة واحدة
بحث جهود تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الأردن والعراق

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، ونظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الثلاثي مع وزير الخارجية المصري في إطار آلية التعاون الثلاثي اليوم في القاهرة، الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الأردن والعراق.
وجدد الوزيران تأكيدهما على تمتين أواصر التنسيق الثنائي، والتشاور متعدد الأطراف مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم مصالحهما البينية ويدعم مساعي التعاون العربي المشترك والتعامل مع التحديات التي تواجهه.
وتناول الاجتماع، الذي بنى على نتائج اجتماعات سابقة، التحضيرات الجارية بين البلدان الشقيقة الثلاثة لعقد القمة الثلاثية المقبلة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في سياق آلية التعاون الثلاثي، والتي تشكّل أنموذجاً ناجحاً في التعاون متعدد الأطراف.
وفي سياق عضوية الأردن والعراق في لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، تطرّق اللقاء إلى الجهود العربية المبذولة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة السورية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية والسياسية والأمنية


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