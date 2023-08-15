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الأردن وسوريا يتوافقان على مواصلة التشاور والتنسيق

منذ 3 ثواني
الأردن وسوريا يتوافقان على مواصلة التشاور والتنسيق

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي نظيره وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، اليوم في القاهرة، قبيل اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، في اجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال قضايا ذات أولوية بالنسبة للبلدين.
كما بحث الوزيران الجهود المبذولة في سياق المسار العربي، ومنهجية الخطوة مقابل خطوة، للتعامل مع الأزمة السورية عبر حلٍ سياسي يعالج جميع تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تم تحقيقه من تقدمٍ متصل بخطواتٍ عملية لمخرجات اجتماع عمّان.
وتوافق الصفدي والمقداد على مواصلة التشاور والتنسيق لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين


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