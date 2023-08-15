طقس العرب: أجواء شديدة الحرارة الأربعاء

وطنا اليوم:أفاد مركز طقس العرب الإقليمي بأن الكتلة الهوائية شديدة الحرارة تراجعت عن أجواء الأردن الثلاثاء.

وأشار طقس العرب إلى أنه طرأ انخفاض على درجات الحرارة بالمُقارنة عما كان عليه الحال في الأيام الماضية، و لكن بالرغم من ذلك لا زال الأردن ضمن تأثير هذه الموجة الحارة و التي من المُنتظر أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

أجواء شديدة الحرارة

وتوقع طقس العرب، أن تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام نهار الأربعاء بِعدّة درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة فوق المُرتفعات الجبلية، في حين تستمر شديدة الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة، و يستمر ظهور السُحب المتوسطة و العالية في أجزاء من شرق و جنوب المملكة قد يصحبها هطول زخات محلية من الأمطار، وفق طقس العرب.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مُعتدلاً بوجه عام فوق المُرتفعات الجبلية العالية مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية، مع ظهور بعض السُحب المنخفضة و بخاصة شمال الأردن.

وبحسب طقس العرب، يطرأ الخميس ارتفاع على درجات الحرارة و ارتفاع آخر يوم الجمعة، لتُصبح بذلك أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 5 درجات مئوية، و تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في مُختلف مناطق المملكة