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وزير الصحة: مكافحة المخدرات تبدأ بالقضاء على التدخين

منذ ساعة واحدة
وزير الصحة: مكافحة المخدرات تبدأ بالقضاء على التدخين

وطنا اليوم:استقبل وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في مركز الوزارة اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي، حيث تم بحث آفاق التعاون في مجال محاربة آفة المخدرات والإدمان وتدريب الكوادر الصحية على كيفية إعطاء العلاجات لمتعاطي المخدرات والمدمنين.
وأشار الهواري، خلال اللقاء الذي تم فيه التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الأردن بالعراق، إلى الجهود المبذولة بين البلدين لمكافحة آفة المخدرات والتعاون في هذا الصدد على مختلف المجالات والتي منها المجال الصحي.
وأكد الهواري حرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العمل المشترك بين البلدين لمواجهة آفة المخدرات، مشدداً على ضرورة تعاون كافة الدول لمكافحة هذه الآفة، خاصة الدول التي تشترك بالحدود من خلال توحيد الجهود المشتركة بهذا الخصوص.
وبين الهواري خلال الاجتماع أن مكافحة المخدرات تبدأ من مكافحة البوابات التي تؤدي إلى هذا الإدمان مثل التدخين بكافة أشكاله.
كما أشار الهواري، خلال اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين في وزارة الصحة والقائم بأعمال السفارة العراقية في الأردن السيد منيف علي حسين، إلى أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء النفسيين الأردنيين في علاج وتأهيل المدمنين من خلال وضع الخطط العلاجية ومتابعة المتعافين في جميع مراكز علاج وتأهيل المدمنين في الأردن والمتمثلة في قسم تأهيل المدمنين في منطقة شفا بدران، وقسم علاج الإدمان في منطقة عرجان التابع لمديرية مكافحة المخدرات، وقسم علاج الادمان التابع لمركز إصلاح وتأهيل بيرين، بالإضافة إلى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية.
من جهتهم، أكد رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الدكتور عدنان الجحيشي والوفد المرافق، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ضمن هذا الإطار، مشيرين إلى الأضرار الإجتماعية والإقتصادية والنفسية التي تسببها آفة المخدرات.
وبينوا أنّ الزيارة جاءت للإستفادة من الدول المستقرة أمنيا واقتصاديا بما فيها الأردن، للاطلاع على آخر المستجدات الطبية في معالجة المدمنين ومتعاطي المخدرات، والتعرف على آلية العمل بعد التعافي للانخراط في المجتمع.
وقام الوفد عقب اللقاء بزيارة إلى قسم تأهيل المدمنين في منطقة شفا بدران التابع لوزارة الصحة اطلع خلالها على تجربة القسم في مجال تأهيل المتعاطين والمدمنين


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