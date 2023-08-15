سيدات السلة يتأهلن لنصف نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:نجح المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات في تحقيق انتصاره الثالث والتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا “المستوى الثاني” والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وتمكن المنتخب الوطني، الثلاثاء، من الفوز على المنتخب الكازاخستاتي بنتيجة 74-65 ليتصدر ترتيب مجموعته الثانية محققاً العلامة الكاملة بعد انتصارين سابقين على كل من تايلاند وسريلانكا.

وحسم المنتخب الوطني الربع الأول لصالحه أمام كازاخستان بنتيجة 19-18 وانتهى الربع الثاني بالتعادل 13-13 والربع الثالث حسمه المنتخب الوطني بنتيجة 21-13 والربع الرابع انتهى بالتعادل بنتيجة 21-21.

وكانت لاعبة المنتخب الوطني، إيجا شيبارد، الأكثر تسجيلاً للنقاط في مباراة اليوم برصيد 38 نقطة.

وسيلتقي منتخبنا الوطني في مباراة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مواجهة المباراة التأهيلية للدور نصف النهائي والتي تجمع ثاني المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية.

يذكر أن الفائز بلقب كأس آسيا “المستوى الثاني” سيتأهل للعب في كأس آسيا بمستواها الثاني بالنسخة المقبلة