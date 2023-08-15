بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

سيدات السلة يتأهلن لنصف نهائي كأس آسيا

منذ ساعة واحدة
سيدات السلة يتأهلن لنصف نهائي كأس آسيا

وطنا اليوم:نجح المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات في تحقيق انتصاره الثالث والتأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا “المستوى الثاني” والمقامة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وتمكن المنتخب الوطني، الثلاثاء، من الفوز على المنتخب الكازاخستاتي بنتيجة 74-65 ليتصدر ترتيب مجموعته الثانية محققاً العلامة الكاملة بعد انتصارين سابقين على كل من تايلاند وسريلانكا.
وحسم المنتخب الوطني الربع الأول لصالحه أمام كازاخستان بنتيجة 19-18 وانتهى الربع الثاني بالتعادل 13-13 والربع الثالث حسمه المنتخب الوطني بنتيجة 21-13 والربع الرابع انتهى بالتعادل بنتيجة 21-21.
وكانت لاعبة المنتخب الوطني، إيجا شيبارد، الأكثر تسجيلاً للنقاط في مباراة اليوم برصيد 38 نقطة.
وسيلتقي منتخبنا الوطني في مباراة الدور نصف النهائي يوم الجمعة المقبل مع الفائز من مواجهة المباراة التأهيلية للدور نصف النهائي والتي تجمع ثاني المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية.
يذكر أن الفائز بلقب كأس آسيا “المستوى الثاني” سيتأهل للعب في كأس آسيا بمستواها الثاني بالنسخة المقبلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

14.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لنهاية الربع الثاني من العام

16:34

التحقيق بحادث تصادم بين 11 مركبة في عمان

16:31

وزير الصحة: مكافحة المخدرات تبدأ بالقضاء على التدخين

16:27

قانونية النواب : واجهنا هجمة شرسة تجاه تعديل الجرائم الإلكترونية

16:21

عاجل – الملك : المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة

16:13

العموش يعترض على ما قاله “الجنرال فريحات”

16:12

سيذبحنا نتنياهو

16:00

أورنج الأردن تزوّد جامعة الزيتونة بحلول لمراقبة باصات الجامعة

15:56

اندلاع حريق بمصنع كرتون في معان

15:49

الملك: وجهت الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

15:19

المزارع الخاصة .. موسم سياحي استثنائي ونسب إشغال غير مسبوقة

15:10

للمرة الأولى منذ 100 عام.. عمان تُسجل درجة حرارة قياسية

وفيات
وفيات الثلاثاء 15-8-2023والدة النائب السابق ناجح المومني في ذمة اللهعمة النائب السابق عبدالجليل الزيود العبادي في ذمة اللهوفيات الاثنين 14-8-2023وفيات الأحد 13-8-2023