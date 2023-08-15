منظمة أممية تقلل خدماتها بالأردن جراء نقص التمويل

وطنا اليوم:طلبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لعملياتها في الأردن للعام 2023 قرابة 160 مليون دولار، لم تتلقَ سوى 40% من هذا المبلغ، مما اضطر يونيسف للتقليل من بعض خدماتها ونشاطاتها.

وقال ممثل يونسيف في الأردن فيليب دوامل، إن حجم التمويل لهذا النوع من العمليات يتناقص عالميا، والعمليات في الأردن تتأثر بذلك، وشدد دوامل على أهمية منع إيقاف أو تقليل المزيد من الأنشطة، وفقا للمملكة.

وتعمل يونيسف في الأردن منذ عام 1952، وهم شركاء قديمون للغاية مع الأردن ولدينا شراكات في العديد من القطاعات لتعزيز رفاهية النساء والأطفال في الأردن.

وتحدث عن العمل في مجالات متعددة، كالتعليم، والصحة والتغذية، وحماية الطفل، وفي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، والعمل من أجل اليافعين والشباب، وأيضا في مجال الحماية الاجتماعية، مضيفا: نحن هنا لدعم السلطات والحكومة الأردنية في جميع هذه المجالات.

وقال: إذا ركزنا على احتياجات اللاجئين السوريين وضرورة دعم الأردن لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين، فنحن بالفعل قلقون اليوم في هذا الجانب، في ظل اعتماد أكثر من 130 ألف شخص كل يوم على توافر المياه التي تعدّ مادة أساسية.

وأشار إلى الحاجة إلى 5 ملايين دولار أخرى هذا العام لدعم الأنشطة في مراكز مكاني التي تقدم مجموعة من الخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين وخارجها في جميع أنحاء المملكة.

ولا تقدم يونسيف الدعم والمساعدة للاجئين السوريين فقط، ولكن أيضا لعدد كبير جدا من الأطفال الأردنيين الذين يستفيدون من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم غير الرسمي والمهارات الرقمية وما شابه، ويستفيد عدد كبير جدا من الأطفال من هذه الخدمات لذا يتوجب الاستمرار في توفيرها لهم، وفق دوامل.

وتحدث عن الحاجة أيضا خلال هذا العام إلى مليوني دولار أخرى لمواصلة دعم التعليم، والتأكد من أن الأسر تستطيع إرسال أطفالها للمدارس، وتحمّل تكلفة المواصلات على سبيل المثال، ليتمكن الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم.

وأكد أهمية بذل أقصى الجهود لتعبئة الموارد اللازمة لدعم الحكومة في ضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين السوريين، فالعديد من الخدمات يستفيد منها الأطفال الأردنيون أيضا لذا يجب على الجميع بذل أقصى الجهود لضمان توفير الخدمات حتى نهاية العام على الأقل.

وقال إن الخطر الذي تواجهه المنظمة اليوم هو أنه في حالة عدم توفر الموارد، يجب تقليص الخدمات أو إيقافها، وتمويل يونيسف بالكامل يأتي من خلال التبرعات الطوعية، ومن ثم إذا لم تتوفر الموارد المالية، فلن تتمكن المنظمة من مواصلة أنشطتها.

وأكد أهمية أن يكون المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لتوفير الموارد اللازمة لمواصلة الأنشطة الحيوية حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أن “الاحتياجات الأكثر إلحاحا من منظور يونيسف تحتاج إلى نحو 15.5 مليون دولار. أما إذا نظرنا إلى توقعات عام 2024، فإن الوضع أيضا مقلق للغاية”.

وقال إن أسس التمويل، ومؤشر التمويل لعام 2024 يظهر علامات مقلقة للغاية، لذلك يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدا أيضا للتدخل، ومن المهم للغاية أن يظل المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لدعم الأردن في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

وقال إن الأردن كان كريما ومضيافا للغاية مع هذا العدد الكبير من اللاجئين من سوريا وكذلك من أماكن أخرى في العالم، ومن ثم يجب أن يظل المجتمع الدولي بأسره داعما للأردن في تقديم الخدمات الأساسية والحيوية للاجئين.

وذكر أن الماء هو سلعة أساسية، ويجب التأكد من توفير الموارد اللازمة لمواصلة توفير مياه عالية الجودة بكمية كافية في مخيمات اللاجئين للبقاء على قيد الحياة يوميا، وفي الوقت الحالي، هناك نقص كبير في التمويل لهذه الأنشطة، ويمكن الاستمرار في تقديم الخدمات على المستوى الحالي لبضعة أشهر، ولضمان استمرارها حتى نهاية العام، هناك حاجة لنحو 8 ملايين دولار بشكل عاجل.

وأكد أهمية الاستمرار في دعم الأطفال في الوصول إلى التعليم، ودعم الأطفال للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والوصول إلى برامج التعليم غير الرسمية، في مراكز مكاني على سبيل المثال، مضيفا أنها “ضمان أن هذا العدد الكبير من الأشخاص في مخيمات اللاجئين تصل لهم مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي، وأن للشباب فرصا أيضا لتطوير آفاق إيجابية وتحقيق مستقبل ذي معنى”