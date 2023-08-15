حماية المستهلك تدعو المواطنين الى عدم شراء السلع المعروضة تحت اشعة الشمس

وطنا اليوم:دعت حماية المستهلك المواطنين الى عدم شراء السلع المعروضة على جنبات الطرق وفي المحلات المكشوفة وخاصة الخضار والفواكه لسرعة تلفها نتيجة لتعرضها لاشعة الشمس الحارقة وذلك لأن ارتفاع درجات الحراره سيعمل على سرعة تلف هذه السلع وبالتالي عدم الاستفادة منها وتكبيدهم خسائر هم في غنى عنها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها.

ودعا الدكتور محمد عبيددات رئيس حماية المستهلك المزارعين الى اتخاذ تدابير وقائية لحماية المنتجات من التعرض لاشعة الشمس لفترات طويلة وذلك من خلال الاسراع في عملية قطفها وتحميلها في ظروف مناسبة حتى لا تتعرض للتلف وبالتالي تعرضهم لخسائر مالية اضافية.

وحذر الدكتور محمد عبيدات من مسالة نقص المعروض من هذه المنتجات على حساب الكميات المطلوبة لأن هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع في اسعارها مما يؤثر على القدرات الشرائية لدى المواطنين الذين يعانون ظروف صعبة.

و طالبت الدكتور عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة تكثيف حملاتها التفتيشية على كافة الاسواق في جميع محافظات المملكة في هذه الظروف الاستثنائية لمنع أي محلات أو بسطات أو مركبات متنقلة تقوم بعرض منتجاتها تحت اشعة الشمس المرتفعة والتي سيؤثر سلبا على مدى صلاحية السلع المعروضة للاستخدام كما ان عرضها تحت اشعة الشمس يقلل من جودتها وخاصة الخضار والفواكه التي لا تتحمل درجات حرارة مرتفعة.

وناشد الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم الخروج من المنازل الى للضرورة القصوى وعدم شراء السلع بكميات كبيرة لانها متوفرة في الاسواق ولا يوجد مبرر لشراء وتكديس أو تخزين السلع لان درجات الحراره ساعمل على تلفها بسرعة كما أن التهافت على الشراء سيؤدي الى ارتفاع في الاسعار.