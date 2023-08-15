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الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مرقدا دينيا بإيران

منذ 3 ثواني
الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف مرقدا دينيا بإيران

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز الإيرانية، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربةً عن تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني، ولذوي الضحية، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين


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